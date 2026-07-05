Археолози откриха рядък петтонен саркофаг, стоящ запечатан под земята в продължение на 1500 години

Каменен саркофаг от късната римска епоха, открит под историческия център на Цавтат в Хърватия, е останал запечатан приблизително 1500 години, според Daily Galaxy. Открит в древния некропол на Епидавър, този артефакт вече е наричан едно от най-значимите археологически открития в страната през последните години.

Откритието на археолозите в Хърватия

Саркофагът е открит по време на разкопки на археологическия обект Зорина 8, където изследователи са изучавали част от гробището на бившата римска колония Епидавър. Екипът е идентифицирал няколко различни типа погребения, въпреки че едно откритие веднага привлече вниманието.

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Според експертите от музеите и галериите на Конавле, каменният ковчег е останал на оригиналното си място и никога не е бил отварян от древни времена. Дори следи от оригиналния варов разтвор, използван за запечатване на капака, все още са видими, което показва колко недокоснато е останало гробното място през вековете.

Интересното е, че саркофагът е бил голям каменен ковчег от салонитански тип, датиращ от IV-VI век сл. Хр. Погребан приблизително три метра под сегашното ниво на земята и с тегло приблизително пет тона, той е едно от малкото напълно запечатани късноримски погребения, открити в Хърватия.

След като масивният капак беше повдигнат за транспортиране, археолозите потвърдиха, че паметникът съдържа останките на един човек, погребан като първично погребение. Въпреки че скелетът е бил лошо запазен, самият саркофаг никога не е бил отварян.

В изявление екипът от археолози заяви, че безупречното състояние на гробницата я прави изключително ценна находка, давайки на изследователите рядка възможност да изучат погребение отпреди хилядолетия. Изследването едва сега започва.

Скелетните останки са описани като крехки и фрагментирани, което е попречило на археолозите да определят възрастта или пола на индивида по време на първоначалния оглед. Изследователите са открили и органични отлагания и други свързани материали от саркофага.

Отбелязва се, че тези материали, заедно с проби от оригиналния варов разтвор, използван за запечатване на гробницата, са събрани при строги контролни протоколи за лабораторен анализ. Планираните проучвания включват датиране, спектрометричен и микроморфологичен анализ за характеризиране на биологичните останки и всички свързани с тях погребални материали.

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„Въпреки лошото съхранение на човешките останки, археолозите са открили органични отлагания и други материали от саркофага. Тези проби сега ще бъдат анализирани в лаборатория и резултатите могат да предоставят нова информация за погребалните обичаи и ежедневието през последните векове на римското управление в региона“, се посочва в статията.

Важно е да се отбележи, че премахването му изискваше внимателно координирана операция. Археолозите първо премахнаха масивния каменен капак, след което повдигнаха и транспортираха петтонния саркофаг, без да компрометират структурната му цялост. Всеки етап от процеса беше щателно планиран, за да се сведе до минимум рискът от повреди и да се гарантира, че древното погребение ще остане възможно най-непокътнато по време на преместването.

Наскоро археолози в Египет откриха 22 древни дървени саркофага с ярко изрисувани картини, които са лежали в подземна камера в продължение на хиляди години. Находката е направена в некропола Асасиф на западния бряг на Луксор.

Учените датират саркофазите към Третия междинен период от древноегипетската история (приблизително 1070-664 г. пр.н.е.). Всички те са изработени от дърво и боядисани в ярки цветове.

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