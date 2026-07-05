Археолози откриха доказателства, които преобръщат представите им за мистериозните хобити

Праисторическите роднини на хората , наричани „хобити“ поради ниския си ръст, може би са били мършояди, а не ловци, според ново проучване.

Нови открития за хобитите

„Проучването допълва нарастващия брой доказателства, че Homo floresiensis, чийто мозък е бил само малко по-голям от този на шимпанзе, не е бил толкова напреднал, колкото учените са смятали преди това“, пише CNN.

През 2003 г. археолози откриват фосили на миниатюрен хоминин в пещерата Лианг Буа на индонезийския остров Флорес. Това същество е имало череп с размерите на грейпфрут и е възможно да е било високо около един метър.

„В близост до фосили на Homo floresiensis, археолози откриха каменни инструменти и костите на Stegodon florensis insularis - изчезнал, роднина на слоновете с размерите на бизон. Това откритие предполага, че „гобитите“ са ловували големи животни, използвайки инструменти. Овъглените кости на по-малките животни също показват, че „гобитите“ са били умели в използването на огън“, отбелязва публикацията.

Това поведение се счита за ключова еволюционна черта, характерна за хоминини с голям мозък, като неандерталците, Homo sapiens или съвременните хора, и Homo erectus, ранен човек, живял между 1,89 милиона и 110 000 години.

„Потенциалната връзка между ловните инструменти и използването на огън при Homo floresiensis дори е накарала някои изследователи да предположат, че хобитите са били тясно свързани с Homo erectus“, се добавя в статията.

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Проучването установи, че хобитите не са били изложени на риск от отравяне от консумацията на мърша, тъй като отровата на комодския варан съдържа протеини, които се разграждат от стомашни ензими.

„За да открият доказателства за огън, изследователите анализирали костите на гризачи, които са изпълвали пещерата и са се натрупвали там през хилядолетия благодарение на сови, които са гнездили там. Ако в пещерата е имало огнища, костите, лежащи под тях, би трябвало да показват признаци на овъгляване - нито една от 4500-те изследвани кости обаче не е овъглена“, отбелязва изданието.

Следователно, изследването предполага, че праисторическите човешки роднини, които са живели по едно и също време с неандерталците, може да са имали различни поведенчески адаптации.

„Това подкрепя мнението на малцинството, че floresiensis не принадлежи истински към рода Homo и трябва да бъде прекласифициран, въпреки че изборът на ново име на род ще бъде труден без повече информация за произхода му“, добавя проучването.

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Междувременно стана ясно, че археолози са открили уникална „библейска реликва“, която би могла да разкрие мистерията на Ковчега на Завета. По-конкретно, екипът откри три големи ханаански съда за съхранение, датиращи от периода преди пристигането на израилтяните.

Според Светото писание Моисей е поставил Десетте заповеди в ковчега, който се е съхранявал в Скинията – светилище, построено малко след Изхода на израилтяните от Египет, което някои учени датират приблизително към 1445 г. пр.н.е. Съдбата на ковчега остава загадка, тъй като той изчезва от библейските източници още преди вавилонското разграбване на Йерусалим през 586 г. пр.н.е.

Археолози от Асоциацията за библейски изследвания, работещи в Шило, са направили нови открития, които според тях подкрепят теорията им. Екипът е разкопал стените на масивна структура, която може да е била част от Скинията, заедно с артефакти, свързани с поклонението, и новооткрити укрепления.

Археолозите откриха множество предмети, свързани с религиозни обреди, във и около структурата, включително жертвени рога, керамични гранати и черупки от мурекс. Черупките са особено интересни, защото са били използвани за направата на синя боя, свързана със свещеническите одежди, описани в Библията.

Археолозите откриха и допълнителни стени, принадлежащи към северната укрепителна система на Шило. Комплексът вероятно е наподобявал порта с извита ос и е съдържал няколко камери, което предоставя нова информация за отбранителните структури на града и устройството на града.