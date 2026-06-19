Жул Верн е предсказал мисията на Артемида 2 до Луната

„От страниците на Жул Верн до съвременна мисия до Луната: нова глава в изследването на нашия небесен съсед е завършена.“ Това бяха думите, изречени от коментатора на НАСА Роб Навиас, когато космическият кораб Aртемида 2 Integrity се приземи безопасно в Тихия океан през април тази година.

Предсказанието на Жул Верн

Поразително е колко подобна е мисията на „Артемида 2“ на пътешествието, описано от френски писател от средата на 19-ти век. Докато съвременниците му измисляли фантастични истории за полети с балони до други планети, Жул Верн реалистично обсъждал скоростта на бягство, гравитационните асистенции и коригиращите двигатели, пише Space.

Много детайли от неговите истории се оказаха пророчески предсказания за реални космически мисии.

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Верн често е наричан бащата на научната фантастика. Той описва невероятни пътешествия с превозни средства, които все още не са съществували, като например подводница в „Двадесет хиляди лиги под морето“, и отвежда читателите до непознати земи, както в „Пътешествие до центъра на Земята“.

Четвъртият роман на Верн, „От Земята до Луната“, е публикуван през 1865 г. Неговите мрачно-комични начални глави разказват историята на членовете на Балтиморския оръжеен клуб, които откриват, че балистичните им таланти вече не са търсени след края на Американската гражданска война (която все още е в ход, когато романът е написан).

Верн е бил обсебен от факти и цифри. Той обяснява подробно математиката и физиката на 274-метровото оръдие Барбикан – „Колумбиада“, включително траекторията на снаряда.

Неговите разсъждения за местоположението на Колумбиада се оказаха толкова основателни, че НАСА ги повтори десетилетия по-късно: изстрелването трябва да бъде възможно най-близо до екватора, за да се възползва от ускорението на въртенето на Земята. Верн избра място близо до Форт Майърс - от противоположната страна на полуостров Флорида от Кейп Канаверал, но на много подобна географска ширина.

В романа „От Земята до Луната“ се натъкваме на първия сериозен недостатък в концепцията на Верн. За разлика от ракета, която ускорява до космическа скорост за броени минути, създавайки силни, но поносими G-сили, снарядът на оръдие ускорява почти мигновено.

Въпреки това, измисленото изстрелване е успешно. Продължението „Около Луната“, публикувано четири години по-късно, през 1869 г., подхваща повествователната нишка. Вместо да достигне Луната, както Барбикен е планирал доста прибързано, снарядът се озовава по траектория на свободно връщане, заобикаляйки обратната страна на нашия естествен спътник.

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Въпреки че Верн снабдява пътешествениците си Барбикен, Никол и Ардан с химически устройства за производство на кислород и абсорбиране на въглероден диоксид, той им позволява да отварят илюминаторите няколко пъти безгрижно.

Интериорът на капсулата е просторен и богато обзаведен, като викториански кабинет, а обитателите ѝ се наслаждават на гурме ястия и хубаво вино – ярък контраст с лиофилизираните дажби, с които Рийд Уайзман и колегите му са се хранили по време на Артемида 2.

Верн също така изобразява екипажа като предимно притиснат към пода. Той погрешно описва безтегловността само в „неутралната точка“ – точката, където гравитационното привличане на Земята и Луната е балансирано. И все пак е удивително да се чете за въображаема безтегловност в епоха, когато тя е била напълно отвъд човешкия опит.

Подобно на екипажа на „Артемида 2“, Барбикен, Никол и Ардан се възхищавали на лунната повърхност по време на полета си. При описанието на наблюденията си Верн разчитал предимно на реални наземни данни, които щателно е проучил в парижки библиотеки.

В съответствие с научните представи на своето време, според които лунните кратери са с вулканичен произход, Верн обяснява трептенето като изригване.

Но няколко страници по-късно снарядът на неговите герои се сблъсква с метеор, който експлодира наблизо. „Хиляди блестящи фрагменти летяха около тях във всички посоки“, пише той в превода на Едуард Рот.

Барбикен, Никол и Ардан се приземяват в Тихия океан – отново някак си оцелявайки след масивния удар, тъй като снарядът няма парашути, и в крайна сметка са прибрани от ВМС на САЩ, точно както екипажите на Аполо и Артемида.

„Преди сто години Жул Верн е написал книга за пътуване до Луната“, каза Нийл Армстронг по време на завръщането на мисията Аполо 11 на Земята през 1969 г.

„Неговият космически кораб, Колумбия, е изстрелян от Флорида и се е разбил в Тихия океан, след като е обиколил Луната.“

Близо шестдесет години по-късно и 160 години след първото му публикуване, въображаемите космически полети на Жул Верн продължават да резонират с реалните мисии на човечеството към най-близкия ни съсед.

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