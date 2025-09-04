6-годишно момиченце е с комоцио след шамар при свада на бащи

Момиченце на 6 години пострада при свада между бащи. То е в болница с комоцио. Около 22 часа снощи в РУ-Самоков постъпил сигнал, че при възникнал конфликт в с. Злокучене е пострадало дете. На място веднага били изпратени полицейски служители. Те изяснили, че при възникнал скандал между бащите на две деца, единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е ударила главата. 6-годишното момиче е настанено в столична болница с комоцио. Извършителят е задържан в полицейския арест. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал.1 от НК. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата, съобщават от пресцентъра на ОДМВР София.

Други криминални случаи

Вчера управител на магазин в Ихтиман съобщил в полицията за установена кражба на стоки на обща стойност 120 лева. Служители на районното управление в града бързо разкрили, че автор на престъплението е непълнолетна девойка от същия град.

След направени от нейна страна самопризнания материалите са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 61 от НК.

Около 7 часа вчера служители на РУ-Ботевград извършили проверка на апартамент в жк. „Саранск“, обитаван от 19-годишен местен жител.

В гардероб в спалнята са открити три топчета със суха тревиста маса, реагираща на марихуана, с общо тегло пет грама.

Младият мъж е задържан за срок до 24 часа. по случая е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 354А от НК.

