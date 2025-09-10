Войната в Украйна:

"Беше на косъм да му махнат бъбрека и да го няма вече": Говори съпругата на пребития шеф на полицията в Русе

Първо пред bTV - говори съпругата на началника на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Пред екипа на телевизията Диана Петрова обясни, че състоянието на съпруга ѝ се подобрява, но той остава в интензивно отделение на болницата в града. Жената беше категорична, че причината за конфликта е превишената скорост, с която младежите са се движили. "Било е на косъм да му се премахне бъбрека, било е на косъм него да го няма. На събитието, което се случи аз бях по-напред и не съм видяла кой кога излиза от колата", каза тя пред bTV. 

Какво ни интересува, че си полицай

Тя обясни, че някой е ударил съпруга ѝ, но не е видяла дали е наръган. "Момчетата се държаха арогантно, нагло и казаха "какво ме интересува, че си полицай", добави Диана Петрова. 

Тя посочи, че с патрул мъжът ѝ е успял да стигне до болницата. "Не са били пияни момчетата, но очаквам да се прибере жив и здрав. Не разсъждавам какво трябва да им бъде наказанието", отбеляза съпругата на старши комисар Николай Кожухаров. 

Припомняме, че в резултат на инцидента от 4 септември, когато беше нападнат и тежко пострада директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, вече има политически и институционален отзвук. Председателят на ДСБ Атанас Атанасов и народните представители от партията внесоха искане за изслушване на министър-председателя Росен Желязков в Народното събрание. Според тях официалните версии на институциите си противоречат – МВР първоначално определи случая като "битов инцидент", а прокуратурата говори за "тежка телесна повреда, нанесена на полицейски орган".

Четирима младежи на възраст между 15 и 19 години са обвинени за нападението, като двама от тях са с повдигнати обвинения за причиняване на тежка телесна повреда. Мерките им за неотклонение засега са постоянен арест, който адвокатите обжалват. Комисар Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на болница "Канев" в Русе.

"Противоречията и липсата на прозрачност подкопават доверието в институциите и засягат сигурността на всички граждани", посочват от ДСБ. Те настояват премиерът да представи пълна хронология на събитията – от данните в системата 112 и действията на МВР и Спешна помощ, до уведомяването на прокуратурата и последвалите разпореждания. Предложението е изслушването да бъде включено като първа точка в дневния ред на парламента в сряда.

На фона на политическите искания, Окръжният съд в Русе отхвърли съмненията за пристрастност по делото. Родителите на един от обвинените младежи поискаха казусът да бъде преместен извън Русе, тъй като се опасяват от зависимости между полицейския началник и местните магистрати. 

"Съдиите в Окръжен съд – Русе сме квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководим единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори – обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да ни повлияят. Това се отнася и за разпределението на делата", се казва в официалната позиция на институцията. Съдът гарантира, че правосъдието се осъществява "в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса". 

