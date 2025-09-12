Благомир Коцев от съдебната зала: Благодаря на всички за подкрепата

Благодаря на всички за подкрепата. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев на влизане в съдебната зала в Съдебната палата. На въпрос от БТА ще бъде ли изменена мярката му за неотклонение, той отговори, че се надява. Предстои Софийски градски съд да разгледа искане за изменение на мярката за неотклонение "задържане под стража" на варненския кмет. Той бе обвинен и задържан по разследване на корупционно престъпление.

ОЩЕ: "Получих заплахи за живота си": Основен свидетел по делото срещу Благомир Коцев с още разкрития

В залата сега присъстват народните представители от "Продължаваме промяната - Демократична България" Николай Денков, Лена Бориславова, Стою Стоев и други, поддръжници на "Продължаваме Промяната", както и бившият съпредседател на партията Кирил Петков.

Съдът даде ход на делото.

Коцев е представляван от адвокат Ина Лулчева. Съдия е Ани Захариева.

Припомняме, че на 18 юли Софийският апелативен съд остави в ареста кметa на Варна Благомир Коцев. Магистратите решиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излиза само бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

Междувременно неговият заместник – Диян Иванов, вече бивш заместник-кмет, оттегли първоначалните си показания с мотива, че са дадени пред Антикорупционната комисия под натиск. Два месеца след акцията на КПК във Варна Иванов отново излезе с публикация в социалните мрежи, в която обясни, че след като е депозирал отказа и е поискал нов разпит в присъствието на адвокат и съдия, никой от прокуратурата не го е потърсил.