Доживотен затвор за убиеца на брокерка Теодора Бахлова и строителен работник

30 октомври 2025, 11:58 часа 319 прочитания 0 коментара
Бургаският апелативен съд потвърди присъдата на Окръжния съд, с която подсъдимият Станимир Рагевски е осъден на "доживотен затвор без замяна" за убийствата на брокерката Теодора Бахлова и строителния работник Юмер Мехмед. Тежките престъпления бяха извършени през 2020 и 2021 г. в крайморския град, съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд в Бургас. Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.

Мотивите на съда

Делото е разгледано по жалба на защитата на подсъдимия, с искане за отмяна на присъдата и признаването му за невинен. Апелативните магистрати са отхвърлили жалбата като неоснователна и са потвърдили изцяло решението на първата инстанция.

В решението си, изложено на повече от 130 страници, тричленният състав на въззивния съд е извършил цялостна проверка на фактите и доказателствата по делото – гласни, писмени, веществени и експертни. Съдът е приел, че няма нарушения на материалния или процесуалния закон, които да налагат промяна на присъдата, като е посочено, че наложените наказания са съразмерни на тежестта на престъпленията и на личността на извършителя.

Със съдебния акт Рагевски е признат за виновен, че на 29 октомври 2020 г. в Бургас умишлено е умъртвил брокерката на недвижими имоти Теодора Бахлова с пистолет "Макаров", както и че на 4 август 2021 г. е извършил предумишлено убийството на строителния работник Юмер Мехмед със същото оръжие.

Подсъдимият е признат за виновен и за незаконно държане на оръжие и боеприпаси, както и за разпространение на високорискови наркотични вещества. За тези престъпления му са наложени отделни наказания "лишаване от свобода", като е определено едно общо най-тежко наказание – "доживотен затвор без замяна", което ще се изтърпява при специален режим.

Рагевски е осъден да заплати и обезщетения за неимуществени вреди в размер на 220 000 лева.

За убийствата

47-годишната брокерка на недвижими имоти Теодора Бахлова бе в неизвестност от 29 октомври 2020 г., когато излязла от дома си на улица "Оборище" 38 в Бургас. На 25 август 2021 г. останки от тялото на изчезналата жена бяха намерени заровени в Парцел 12 в бургаските гробища. Според разследващите, тялото на Бахлова е престояло повече от три месеца в бидон със силна киселина в частно жилище, после бидонът е бил преместен в търговски обект. След това Станимир Рагевски и неговия съучастник Диян Дичев са предприели действия за прикриване на престъплението.

Станимир Рагевски е обвинен и за убийството на 28-годишния строителен работник Юмер Мехмед. Младият мъж е бил застрелян в апартамент, а след това тялото му е разчленено.

На 17 февруари 2022 г. Районният съд в Бургас наложи 4 години и 6 месеца затвор на Диян Дичев, за укриването на трупните останки на Теодора Бахлова и Юмер Мехмед, както и за държане на огнестрелно оръжие и наркотични вещества. Дичев е признат за виновен затова, че заедно със Станимир Рагевски, сочен за физическия убиец на Бахлова и Мехмед, е спомогнал за укриването на трупните им останки и за заличаването на следите от двете престъпления.

Виолета Иванова
