Дърво падна върху влака Варна - София и рани човек

Изсъхнало дърво е паднало върху локомотива и първите два вагона на влака Варна - София. При инцидента има пострадал пътник - жена, съобщават от БДЖ, предаде Нова телевизия. Дървото е паднало в участъка между Стражица и Джулюница, в посока Горна Оряховица, на около 20 метра от спирка Кесерово.

Дървото е нанесло щети на локомотива - повреден е токоснемател, както и са счупени пет стъкла на първия вагон и шест стъкла на втория вагон от дясната страна по посока на движение. По думите на пътници в движение се е чул силен гръм и всички прозорци в коридора са се счупили.

Във влака са пътували 80 пътници, като има леко пострадала пътничка, която е прегледана от екип на Спешна помощ, който е изчакал композицията на гара Горна Оряховица. След извършения медицински преглед, пострадалата е продължила пътуването си.

Направена е своевременна организация и пътниците от засегнатите вагони са прехвърлени в изправни вагони на гара Горна Оряховица, след което влакът е продължил по маршрута със закъснение от 23 минути.

