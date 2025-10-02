Голям пожар изпепели сграда до училище в "Гоце Делчев", 20 коли са със щети (СНИМКИ)

Голям пожар избухна тази нощ в изоставен склад в София. Той се намира в кв. "Гоце Делчев" в близост до 73-о средно училище "Владислав Граматик". Сигналът е подаден малко след полунощ, на място са изпратени 6 пожарни екипа. Около 2:00 часа сградата, с площ около 2 хиляди кв. метра, се е срутила.

Под нейните отломки и от огъня са засегнати над 20 паркирани автомобила в района, съобщи БНТ. Открито е тяло на 45-годишен мъж.

По данни на пожарната, около 5:00 часа тази сутрин пожарът е бил напълно потушен.

Все още не са ясни причините за възникването на пожара.

Снимки: Facebook/Димитър Панайотов