И водата е незаконна: Нелегални сондажи в “Баба Алино“

Два незаконни сондажа откриха екипи на няколко държавни институции в района на спорния комплекс “Баба Алино“ край Варна. Проверката беше разпоредена още вчера от областния управител на Варна Марио Смърков след сигнал на депутата от "Възраждане" Коста Стоянов. По случая днес предстоят допълнителни инспекции от компетентните органи. Едно от съоръженията в комплекса вече е оборудвано и се използва, докато второто все още е в процес на изграждане. Това каза по БНТ директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" Явор Димитров: "Ние извършихме вчера проверка на тези съоръжения. Бяха открити до момента две водовземни съоръжения – тръбни кладенци, като това е оборудвано и се използва.

Не е издавано разрешително

За изграждането му не е издавано разрешително за водовземане, респективно водовземното съоръжение е незаконно и ползването му също е незаконно. Другото съоръжение е в непосредствена близост. То в момента се изгражда, още не е завършено и не е оборудвано. За него също няма документация за изграждането", обясни Димитров. За подобни съоръжения законът изисква както разрешително за водовземане от Басейновата дирекция, така и строително разрешение по Закона за устройство на територията, допълни той:

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Снимка БГНЕС

"За подобни съоръжения процедурата изисква да бъде издадено разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения от Басейновата дирекция. Тъй като водовземното съоръжение е строеж по Закона за устройство на територията, съответно трябва да бъде издадено и строително разрешение за изграждането му. Такова за тези две съоръжения, открити тук, няма."

Поставили си водомери

От ВиК – Варна също съобщиха, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на подобни съоръжения за питейно-битови нужди в района на комплекса.

Проверяващите все още установяват предназначението на водата и начина, по който тя достига до сградите в комплекса. Според предварителните данни водопроводната мрежа е изградена подземно, което затруднява проследяването ѝ.

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"Цялата водопроводна мрежа е положена подземно, това затруднява нашата проверка. Но в жилищни сгради наоколо и в други шахти открихме колекторни тръби и водомери, които отчитат ползваната вода."

Плащали водата на собствениците на имота

Според информация, предоставена от живеещи в района, те заплащат за водоснабдяването на собствениците на имотите или на лицата, изградили съоръженията:

"По думите на живущи в района те заплащат на собствениците на имота или на тези, които са изградили обектите, но не са ни представени никакви документи за това. Ако това е вярно, ползването на вода за питейно-битови нужди в сградата без установена санитарно-охранителна зона около съоръжението създава риск за качеството на водата и нейното безопасно използване."

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Сигналът отива в прокуратурата и КЕВР

От Басейнова дирекция обявиха, че още днес ще бъдат уведомени прокуратурата и Комисията за енергийно и водно регулиране. Институциите не изключват възможността при следващите проверки да бъдат открити и други подобни съоръжения. Според закона незаконно изградените водовземни съоръжения подлежат на ликвидация. Първата стъпка ще бъде издаването на задължителни предписания към собствениците на имотите. Очаква се демонтажът да приключи до края на седмицата.

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