Войната в Украйна:

Има задържан във връзка с разчленения труп, открит в Пловдив

21 април 2026, 14:55 часа 537 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Задържан е мъж по случая с откритите от бездомник в найлонов плик човешки останки в контейнер в пловдивския район „Тракия“, съобщи Нова телевизия, като се позова на  източници, близки до разследването.

По първоначални данни арестът е извършен в жилищна сграда в близост до мястото, където на 8 април бяха намерени части от тялото. Разследването по случая продължава.

Припомняме, че сигналът за зловещата находка беше подаден от бездомник, който след това избягал. Районът беше незабавно отцепен от полицията.

Извършени бяха огледи и разпити на живеещи в там, но първоначално самоличността на жертвата и обстоятелствата около смъртта ѝ не бяха ясни.

По данни от разследването чувалът с останките бил захвърлен до кофите предишната вечер, а липсата на следи на място поражда предположения, че тялото е било разчленено другаде и впоследствие - изхвърлено.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пловдив Труп човешки останки разчленен
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес