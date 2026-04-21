Има задържан във връзка с разчленения труп, открит в Пловдив

Задържан е мъж по случая с откритите от бездомник в найлонов плик човешки останки в контейнер в пловдивския район „Тракия“, съобщи Нова телевизия, като се позова на източници, близки до разследването.

По първоначални данни арестът е извършен в жилищна сграда в близост до мястото, където на 8 април бяха намерени части от тялото. Разследването по случая продължава.

Припомняме, че сигналът за зловещата находка беше подаден от бездомник, който след това избягал. Районът беше незабавно отцепен от полицията.

Извършени бяха огледи и разпити на живеещи в там, но първоначално самоличността на жертвата и обстоятелствата около смъртта ѝ не бяха ясни.

По данни от разследването чувалът с останките бил захвърлен до кофите предишната вечер, а липсата на следи на място поражда предположения, че тялото е било разчленено другаде и впоследствие - изхвърлено.

