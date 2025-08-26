Войната в Украйна:

Исторически парк: Замръзналото кралство - разказ за ново разследване

26 август 2025, 09:15 часа 596 прочитания 0 коментара
Исторически парк: Замръзналото кралство - разказ за ново разследване

Исторически парк в момента е нещо като Замръзналото кралство, няма строителство и всичко е в бурени. Това излезе от участието в сутрешния блок на бТВ Йоан Запрянов, авторът на новото разследване на "Капитал" за Исторически парк. Той работи по темата за Исторически парк от 2019 година. "Ако идете в самия Исторически парк - той продължава да си бъде построен наполовина, както си е от 2020 година. Една част от тези сгради е незаконна и не могат да бъдат отворени, те нямат разрешение за ползване, акт 16. За сметка на това всичко онова, което беше обещавано за едни големи комплекси в античен стил, за едни сгради, които трябваше да направят селото все едно е назад във времето - тези строежи са изоставени", посочи Запрянов. 

"Според Ивелин Михайлов обаче всичко това е конспирация.  "Бойко Борисов, "Капитал" и Делян Пеевски са срещу него и всички ние сме родоотстъпници. Това е обяснението защо паркът няма посетители, че ние по някакъв начин сме саботирали тази дейност", коментира още авторът на разследването. ОЩЕ: АЕЖ сезира прокуратурата за искане на Ивелин Михайлов "да се справи" с журналист

Снимка: БГНЕС

Финансовото състояние на парка:  Затъване в кредити

Запрянов отбеляза, че самото дружество на Исторически парк по финансов отчет винаги е било на загуба и с отрицателен капитал, с едни огромни емисии за облигации. Изключение прави 2023 година и то не за самия Исторически парк, а за някои от дружествата около него, които са излезли на минимална печалба, но в тях са влезли част от пари, теглени от кредити, добави Запрянов. Той уточни, че именно чрез това се задвижва самата схема на Исторически парк, която според описанието му е понци схема. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Хората, които са излъгани, а и не само са изтеглили крадитите, те няма да получат обратно парите, които са инвестирали в Исторически парк, смята Запрянов. Обещанието към тях обаче е било, че техните вноски ще бъдат плащани от Ивелин Михайлов и от хората, които са част от така нареченото съзвездие, уточнява той.

"Още през 2024 г. много от кредитите са изискуеми. През 2025 г. се е влошило положението, което е леко изненадващо, тъй като партията влезе в парламента, което отключи финансиране", добави още Запрянов. Според него трябва да дойдат свише пари, за да се спре сривът.

"Комисията за финансов надзор каза, че има сериозни съмнения, че това е измама, поради това, че акциите на Исторически парк се продаваха на черно и парите не отиваха в дружеството. Тя предаде този казус на прокуратурата, прокуратурата направи една проверка, отказа да направи производство", уточни още Запрянов. 

Прокуратурата и Исторически парк

Стана ясно, че има и ново разследване, започнало в края на 2024 година, но към момента няма яснота какво се случва.

"Ако прокуратурата иска да докаже, няма да има никакъв проблем да докаже. По документи Ивелин Михайлов не е собственик, това е адвокатът му. По документи Михайлов няма нищо, всичко е на съпругата му", посочи Запрянов. По документи Михайлов не е и председател на партията си, той не е и изпълнителен директор на Исторически парк, каза още журналистът. ОЩЕ: "Вредя му с позициите си": Ивелин Михайлов се оттегля от управата на „Исторически парк“

Запрянов обаче обърна внимание, че за сметка на това Михайлов има записани вероятно вече хиляди часове видеа, в които говори от първо лице, единствено число, че той е човекът, който предлага къщи, който предлага акции, който говори от името на Исторически парк, дори след като вече не е по документи отговорен. 

"В България прокуратурата разглежда всеки един казус като нещо, което може да бъде използвано по политически начин. Понеже има партия - не очаквам, че нещо ще се случи срещу него, докато е активно лице в политиката", смята още Запрянов. 

Връзка с Русия

Запрянов коментира и информацията от доклада на ДАНС, че има руска връзка с Исторически парк, но по думите му това не е проверимо. 

"От този доклад това беше единствената нова информация, която излезе, но това не можем да го проверим по никакъв начин. Той е работил с "Нощни вълци", това е рокерската група, която се познава с президента на Русия Владимир Путин", добави Запрянов. ОЩЕ: САЩ видяха "неправомерни убийства" в България: "БОЕЦ", "Исторически парк" и АЕЦ "Козлодуй" на фокус във важен доклад

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
разследване прокуратура Капитал Исторически парк Ивелин Михайлов
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес