"Кой е човекът, който накара свидетелите да изтрият всички снимки от местопроизшествието“: Ива Михайлова с неудобни въпроси към Муцунски (ВИДЕО)

„Предоставила съм на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от петима невролози и неврохирурзи, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония”. Това казва 23-годишната Ива Михайлова в обръщение във Facebook.

Михайлова обаче е категорична, че това не е така и там не могат да ѝ дадат нужното лечение. „Лекарите на мен лично ми казват всеки път, когато отида на преглед, че няма как лечението да бъде извършено тук, а само в България, Израел или Турция. Същото е споменато във всеки документ, който аз съм предоставила в съда”, казва Михайлова.

"Отделно специалистите в Скопие ми препоръчаха рехабилитация, която е в съседния град Щип. А прокуратурата даже не ми позволява да напусна Кочани срещу гаранция от над 80 000 евро, така че наистина не разбирам господин Муцунски за какво пълноценно лечение говореше днес", казва тя.

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"А сега искам лично да ви попитам. Строителните работници от другата кола, която предизвика катастрофата, пътувайки към град Берово - идваха да строят вашата вила или на ваш близък? Отделно, кой е човекът, който пристигна на място произшествието няколко минути след катастрофата, не пусна да си тръгнат свидетелите, докато не изтрият всичките си снимки, които са направили от катастрофата и показват моята невинност, след което той остана насаме с полицията и техниците и направиха скицата по негово желание", пита Ива Михайлова във видеообръщението си.

Какво каза Муцунски?

По-рано днес външният министър на Северна Македония, който беше на посещение в София, заяви, че Михайлова ще бъде прегледана от наш екип, но че на съда не може да се влияе.

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"Нашата здравна система предоставя адекватно и съвременно здравеопазване на всеки гражданин, защото бих искал да подчертая отново, че това е лице с двойно гражданство – човек, който има и македонско, и българско гражданство – както и на всеки друг, който се сблъсква със здравословни проблеми, включително на конкретното лице, за което говорите. Но тъй като на предишни двустранни срещи този въпрос беше поставен от представители на българското правителство пред представители на македонското правителство, ние предложихме представители на здравните власти от вашата страна, медицински специалисти, които имат необходимите познания по конкретния въпрос, да посетят нашата страна, добросъвестно, и да се уверят, че на обвиняемото лице се предоставя адекватно медицинско лечение“, коментира Тимчо Муцински.

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