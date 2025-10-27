Министърът на културата с първи коментар за огромния скандал с Росен Белов

След широкия медиен отзвук около ареста на актьора Росен Белов, министърът на културата Мариан Бачев публикува дълго изявление в социалните мрежи, в което изложи фактите и позицията си по случая. Той подчерта, че няма да прави предположения или интерпретации, докато институциите не се произнесат официално. "За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни", посочва Бачев.

Случаят с ареста на Росен Белов предизвика широк обществен и политически отзвук. Според публикации в медиите актьорът е бил арестуван заедно с още трима мъже за участие в предполагаемо насилствено дрогиране и сексуално насилие над 20-годишно момче в софийски апартамент.

Той уточнява, че е разбрал от социалните мрежи за започнала проверка на дейността на Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт", която вече десет години работи в читалище "Николай Хайтов – 1936". Още: Съмнения за садизъм, извращения и дрога: Как се стигна до ареста на д-р Станимир Хасърджиев?

"Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", добавя министърът.

Бачев: Белов не е бил част от ръководството

В публикацията си Бачев уточнява, че Росен Белов е бил част от преподавателския екип на театралната работилница, но никога не е бил съдружник или член на управителния ѝ съвет.

"Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт" и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър", написа Бачев във Facebook.

Министърът публикува и писмо от родителите на децата, обучаващи се в школата, адресирано до кмета на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев, председателя на читалището Йордан Христов и секретаря Лиляна Георгиева.

В него родителите заявяват категоричната си подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на "Аркадия Фюжън Арт":

"Театралната работилница е не само школа за театър – там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост."

"Категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността", пишат още родителите.

Те призовават институциите да насочат вниманието си към места, където действително има проблеми, "а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина".

Междувременно партия "Възраждане" поиска оставката на министъра на културата. В своя позиция формацията твърди, че "свързаността на министъра с лица с криминални прояви буди съмнения за неговата пригодност да заема поста".

Реакция на Театър "София"

Ръководството на Театър "София", където Белов е част от трупата, също излезе с позиция. В нея се казва, че актьорът е временно отстранен от участия в представления, докато компетентните органи изяснят фактите.

"На сцената няма място за съмнения относно почтеността на екипа", посочват от театъра, като подчертават доверието си в разследващите органи.

Министър Бачев заявява, че няма намерение да се оттегля от поста си и настоява за обективност и прозрачност в проверките.

"Случаят трябва да бъде изяснен от компетентните органи, а не използван за политически цели", подчерта той, добавяйки, че Министерството на културата ще съдейства на институциите за пълно изясняване на фактите.