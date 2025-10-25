Няма място на сцената: "Театър София" отстрани актьор от представления заради полицейско разследване

От "Театър София" заявиха днес в нарочно съобщение, че актьорът Росен Белов е отстранен от участие в представления, тъй като името му е замесено в извършено престъпление, което в момента се разследва. "На сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни, чиито морални и човешки принципи не допускат толерантност към подобни деяния", се казва в прессъобщението.

Мярката ще е в сила до "изясняване на всички факти и обстоятелства по случая", е добавено там.

Припомняме, че става дума за обвинение, свързано с принуда и използване на оръжие, което бе повдигнато вчера срещу д-р Станимир Хасърджиев и още трима души, сред които и актьора. Софийският районен съд постанови задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен "домашен арест". Принуда с използване на оръжие: Обвиниха д-р Станимир Хасърджиев и още трима

Във връзка с медийни публикации, свързващи името на актьора от „Театър София“ Росен Белов със съпричастност в извършено... Публикувахте от Театър София в Събота, 25 октомври 2025 г.