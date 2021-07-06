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Морето взе първите си жертви

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Морето взе първите си жертви
Снимка: Getty Images/Guliver

36-годишен мъж се е удавил в морето край местност "Корабите" в Синеморец. Това съобщиха от ОДМВР - Бургас. Инцидентът е станал на 2 юли т.г. около 16.35 часа.

В Районно управление – Царево е получено съобщение за инцидент в района на местност "Корабите" край село Синеморец, община Царево. Удавил се е 36-годишен софиянец. Тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ - Бургас.

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60-годишен мъж се е удавил в морето край Несебър. Това съобщиха от ОДМВР - Бургас. Инцидентът е станал на 2 юли т.г.

Около 17.45 часа в Районно управление – Несебър е получено съобщение за инцидент на плажа между несебърските хотели "Афродита" и "Сентедо" пред "Саут Бийч бар". Давещ се 60-годишен мъж от Сливен е изваден от морето от спасителите и въпреки получената спешна медицинска помощ, е починал. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ - Бургас.

Actualno.com

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