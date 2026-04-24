Най-важното от изборите:

Наказания за членовете на ВСС заради Сарафов и управлението му: Призив

24 април 2026, 8:01 часа 1433 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Определени дисциплинарни производства срещу определени членове на ВСС – това си пожела Иван Брегов, ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика (ИПИ), във връзка с крепенето дълго време извън законовия срок на Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор. Той изтъкна, че при такива производства въпросните хора могат да не се върнат в системата като съдии и прокурори: Представете си такива хора да са по вашето дело. Длъжни са политиците да освободят съдебната система от зависимистите, включи се и Бойко Найденов, който също е бил главен прокурор и директор на Националната следствена служба. "Политиката решава какво ще се случва", настоя той.

Брегов посочи пред БНТ, че малки промени в законодателството ще позволят по обективни критерии да се оценява работата на членовете на ВСС. И каза категорично – ако ГЕРБ и ДПС бяха спечелили изборите, представяте ли си Сарафов да беше подал оставка? Брегов продължи и с очевидното – като ръководител на Следствието, Борислав Сарафов запазва огромна част от властта, която имаше като главен прокурор. Отделно, негов заместник сега е на поста – променил се е човекът, не системата, заяви Брегов - Още: Всичко си е постарому: Сарафов се завърна на предишния си пост и отчете първа активност

А на въпрос може ли Сарафов да се върне като и.ф. главен прокурор след 6 месеца, Брегов отговори, че се съмнява, защото вярва, че ще бъде избран нов състав на ВСС. А Бойко Найденов разясни – пак същите хора ще се събират около масата за решения в прокуратурата. "Нищо не се променя", увери той. "Недейте да си избирате човек, който да ви слуша – нещата се обръщат", предупреди Найденов новите управляващи. Той напомни, че и по времето на Иван Костов Никола Филчев е станал главен прокурор, обаче бързо се е обърнал срещу Костов.

Изкривената правосъдна система

Хора, свързани с кръговете на Петьо Еврото и Нотариуса може да проговорят и да почнат разплитания, продължи Брегов. Отделно той напомни и друго – заради тези преплитания и конкурси за встъпване в съдебната система (на нови прокурори и съдии) влизат хора, които изведнъж на най-тежкия изпит стават отличници, след като преди това изобщо не са били. Брегов постави и въпроса колко от тези хора са деца, роднини и деца на приятели на членове на ВСС. Ръководителят на Правната програма на ИПИ си пожела съдът да вземе вече отношение, той самият се е обърнал към него.

Същевременно Брегов не се съгласи България да няма изобщо главен прокурор. Ако го няма, фигурата му ще се мултиплицира в отделните прокуратури. Правомощията трябва да се ограничат, добави и Бойко Найденов. Но и каза, че трябва да се пипа Конституцията за тази цел. Все пак обаче Народното събрание може да иска отчетност от прокуратурата в годишните ѝ доклади, посочи Брегов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
ВСС съдебна система Бойко Найденов Правосъдие главен прокурор Борислав Сарафов Иван Брегов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес