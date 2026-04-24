Наказания за членовете на ВСС заради Сарафов и управлението му: Призив

Определени дисциплинарни производства срещу определени членове на ВСС – това си пожела Иван Брегов, ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика (ИПИ), във връзка с крепенето дълго време извън законовия срок на Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор. Той изтъкна, че при такива производства въпросните хора могат да не се върнат в системата като съдии и прокурори: Представете си такива хора да са по вашето дело. Длъжни са политиците да освободят съдебната система от зависимистите, включи се и Бойко Найденов, който също е бил главен прокурор и директор на Националната следствена служба. "Политиката решава какво ще се случва", настоя той.

Брегов посочи пред БНТ, че малки промени в законодателството ще позволят по обективни критерии да се оценява работата на членовете на ВСС. И каза категорично – ако ГЕРБ и ДПС бяха спечелили изборите, представяте ли си Сарафов да беше подал оставка? Брегов продължи и с очевидното – като ръководител на Следствието, Борислав Сарафов запазва огромна част от властта, която имаше като главен прокурор. Отделно, негов заместник сега е на поста – променил се е човекът, не системата, заяви Брегов - Още: Всичко си е постарому: Сарафов се завърна на предишния си пост и отчете първа активност

А на въпрос може ли Сарафов да се върне като и.ф. главен прокурор след 6 месеца, Брегов отговори, че се съмнява, защото вярва, че ще бъде избран нов състав на ВСС. А Бойко Найденов разясни – пак същите хора ще се събират около масата за решения в прокуратурата. "Нищо не се променя", увери той. "Недейте да си избирате човек, който да ви слуша – нещата се обръщат", предупреди Найденов новите управляващи. Той напомни, че и по времето на Иван Костов Никола Филчев е станал главен прокурор, обаче бързо се е обърнал срещу Костов.

Изкривената правосъдна система

Хора, свързани с кръговете на Петьо Еврото и Нотариуса може да проговорят и да почнат разплитания, продължи Брегов. Отделно той напомни и друго – заради тези преплитания и конкурси за встъпване в съдебната система (на нови прокурори и съдии) влизат хора, които изведнъж на най-тежкия изпит стават отличници, след като преди това изобщо не са били. Брегов постави и въпроса колко от тези хора са деца, роднини и деца на приятели на членове на ВСС. Ръководителят на Правната програма на ИПИ си пожела съдът да вземе вече отношение, той самият се е обърнал към него.

Същевременно Брегов не се съгласи България да няма изобщо главен прокурор. Ако го няма, фигурата му ще се мултиплицира в отделните прокуратури. Правомощията трябва да се ограничат, добави и Бойко Найденов. Но и каза, че трябва да се пипа Конституцията за тази цел. Все пак обаче Народното събрание може да иска отчетност от прокуратурата в годишните ѝ доклади, посочи Брегов.

