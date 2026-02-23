Нелегитимен главен прокурор бойкотира върховния съд - "няма друга" такава държава

"Когато най-висш представител на прокуратурата заяви, че няма да спазва решенията на Върховния касационен съд, се стига до беззаконие. Няма друга държава, в която по този начин да се заяви, че върховният съд е нелегитимен", обяви на 23 февруари председателят на ВКС Галина Захарова във връзка с изказвания и действия на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, чийто мандат според закона е изтекъл още след 21 юли 2025 г.

Захарова говори на конференцията "Механизми за натиск над съдии и съдийска независимост" и е цитирана от в. "Сега". С думите си тя имаше предвид отказа на Сарафов да се съобрази с редица разпореждания на върховния съд, според които след 21 юли 2025 г. той не заема легитимно поста изпълняващ длъжността главен прокурор.

Как ВКС третира Борислав Сарафов?

През октомври 2025 г. Върховният касационен съд официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България. Двама съдии от ВКС отхвърлиха искания, изпратени от него, с аргумента, че мандатът му е изтекъл. Те се позоваваха на разпоредби от Закона за съдебната власт, които позволяват временно назначените ръководители на прокуратурата и върховните съдилища да останат на поста си за срок не по-дълъг от шест месеца: Върховният касационен съд: Сарафов вече не е главен прокурор.

В случая на Сарафов този срок е изтекъл през лятото. Въпреки това Прокурорската колегия на ВСС реши да го остави на поста, като прие, че ограничението не се отнася до заварени положения като неговото.

Снимка: БГНЕС

Вместо това обаче през октомври Сарафов обяви през пресцентъра си, че ВКС има политически мотиви, и отказа да сдаде поста.

Няколко други съдилища също не признаха Сарафов за обвинител №1.

Натискът върху Сарафов

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов свика за четвъртък, 26 февруари, заседание на Пленума на ВСС с единствена точка определянето на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Днес обаче той не изключи заседанието да се провали чрез процедурни хватки.

Междувременно Съюзът на съдиите в България призова Висшия съдебен съвет, както и другите институции, които имат правомощия, да се самосезират по изнесените данни от сваления от ръководна позиция в Окръжната прокуратура в Плевен Владимир Николов за упражнен натиск от страна на Борислав Сарафов: "Колеги ми предаваха послания от Сарафов да се откажа, че се самоубивам": Говори отстраненият прокурор на Плевен.