Никола Николов - Паскал влезе за разпит в антикорупционната комисия

Никола Николов - Паскал беше доведен в Комисията за противодействие на корупцията, за да бъде разпитан по делото за аферата в Агенция "Митници". Трябва да му бъдат повдигнати и официално обвинения, съобщи БНТ.

В сряда (27 август) Паскал бе задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Г. М. Димитров" в столицата. Той е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа. Очаква се от прокуратурата да внесат искане на Паскал да бъде наложена мярка "постоянен арест".

Паскал беше върнат в България при пълна конспиративност. Сръбските власти са го предали на служители на Съдебна охрана, на място, недостъпно за медиите, които бяха на пункта "Калотина". Това стана година след издаването на Европейска заповед за ареста му - време, през което Николов беше за четири месеца и половина в местен арест, а след това - под домашен арест.

Аферата "Митници"

Припомняме, че на бившия вече директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.