Тежка катастрофа затвори участък от АМ "Хемус"

Заради тежка катастрофа е затворен пътният участък от магистрала "Хемус" към Провадия през село Петров дол, съобщиха от полицията във Варна.

Сигналът за инцидента е подаден в 8:40 часа днес. 25-годишен шофьор е навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена.

Мъжът е в много тежко състояние, а съпругата му, която е пътувала с него, е с леки контузии.

52-годишната жена също е с леки контузии, без опасност за живота.

Двама души са загинали и 20 са ранени при 15 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на своя сайт.

В София са станали две тежки катастрофи и 21 леки пътни инцидента, при които са ранени двама души.

От началото на годината при пътнотранспортни произшествия са загинали 276 души. През изминалото денонощие е получена информация за още един починал участник в движението в резултат на ПТП, настъпило през отчетния период, посочват от МВР.