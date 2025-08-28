Войната в Украйна:

Гледат мярката на учителя, обвинен в сексуално посегателство

Софийски градски съд ще гледа днес мярката за неотклонение на 31-годишен учител по физическо, задържан за сексуално посегателство над момиче, ненавършило 14 години, в София. Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничката подала жалба в полицията. По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок, добавя Нова телевизия.

БГНЕС припомня, че според държавното обвинение през месец юни 2025 г. и месец юли 2025 г. в хостел в София учителят е извършил сексуално престъпление спрямо 14-годишната, учаща в същото училище, в което мъжът е преподавател.

Учителят беше задържан за срок до 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

