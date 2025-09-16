Новите наркотици: "Слонска упойка", която води до будна кома

"Новите наркотични вещества, които навлизат, са изключително опасни, тъй като совен че нанасят много тежки поражения, водят до кома и смърт", каза в сутрешния блок на БНТ Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници" във връзка с превенцията на наркотиците сред младежите. Той даде пример с така наречената "Слонска упойка", което представлява ксилазин. По думите му една доза е в състояние да нокаутира дори и слон, най-страшното е, че поставя човек, който го използва в будна кома.

"По-страшната тенденция е полиупотребата на наркотици, което е тежък експеримент с човешкото здраве и психика, тъй като различните видове наркотични вещества имат различни ефекти и комбинацията е пагубна", предупреди Бакалов.

Той изнася лекции сред учениците, като уточни, че те са изцяло съобразени с всички рискове, които крие пазара. "Миналата година започнахме акцент в самата кампания, свързан с това да предпазваме децата от неволната употреба на наркотични вещества, тъй нареченото спайкване. От миналата година нашата кампания започна да акцентира върху спайкването. Тази година сме подготвили новости в предупржедението и информираността към децата", каза още той.

Бакалов обърна внимание, че в един момент Турция се явява своеобразен хъб за трафикиране на различни наркотици към други държави от Близкия изток. "Що се отнася до марихуаната, огромна част от тази, която се трафикира към Турция, е за местна употреба", смята той.

Според него през последните годи трафикантите стават изключително изобретателни и използват автобуси, микробуси и леки автомобили.

"В един автомобил не могат да бъдат скрити повече от 60-70 кг, но в един камион понякога стигат и до тон. Това са различните методи. Има случаи и така наречената мравчена контрабанда. Голям брой пътници, които пътуват през държавната граница, но те носят по 1-2 кг.", добави още Бакалов.

Той разкри, че при анализ на някое превозно средство, се взимат различни комплексни моменти, свързани с поведението на водача, как изглежда товара и неговия маршрут.