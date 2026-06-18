Този път във Варна: Сигнал за бомба опразни съда

Сигнал за бомба бе получен в сградата на Районния съд във Варна в обедните часове в четвъртък. Наложена е незабавна евакуация на институцията, а районът около нея бе отцепен от полицията, предава Нова телевизия. Още:Бомбени заплахи вдигнаха на крак полицията в София

След щателна проверка на униформените не е установено взривно вещество. Подателят на фалшивия сигнал вече е установен и ще понесе съответното наказание по закон. Още: И срещу медии: Нови 4 бомбени заплахи в Хасковско