Още жертви в морето: Трима се удавиха по Черноморието

Три случая с удавяния са станали през почивните дни от петък насам, става ясно от бюлетина на ОДМВР - Бургас. В морето край Царево се е удавил 23-годишне мъж, в Несебър 63-годишен мъж, а 64-годишна жена се е удавила в Созопол. Инцидентите с първите двама са станали в петък, като младежът е австрийски турист, а по-възрастният мъж - гражданин на Молдова. Жената е българка - от Ямбол и инцидентът с нея е станал в неделя.

Телата на тримата са откарани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ "Булгас".

Инцидените в морето това лято

Фаталните инциденти по Българското Черноморие в периода от 1 юни до 8 август бяха 15 по неофициални данни. Като цяло те намаляваха в сравнение с миналата година, но от средата на август насам обаче рязко зачестиха.

Преди около седмица в морето се удавиха две жени. Първият инцидент бил на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол, където в морето се удавила 56-годишна жена от София. Вторият инцидент бил с 72-годишна финландска гражданка.

Предходния ден трима души се удавиха по Българското Черноморие на територията на област Бургас, като като първият е регистриран в Созопол, вторият в Приморско, а третият край Царево. ОЩЕ: Трима се удавиха на Българското Черноморие

През август се удави руският театрален режисьор Юрий Бутусов, а по-късно и рускиня. По-рано същия месец 18-годишно момче бе завлечено от силното течение в морето край Приморско и изчезна.

През юли спасител на втория пост на Южния плаж в Несебър извади от морето мъртъв мъж, като мъжът бил обявен за издирване предния ден. Органите на реда успели само да открият велосипеда му, изоставен на плажа в Равда.

Само дни преди това 44-годишен мъж почина при инцидент на неохраняем плаж в района на "Ченгене скеле", известен като плаж "Спирка Моряк". Преди да се стигне до фаталния край мъжът употребил голямо количество алкохол и влязъл в морето. Въпреки оказаните му реанимационни дейности, изкуствено дишане и сърдечен масаж - мъжът починал. ОЩЕ: 18-годишен се удави на Българското Черноморие