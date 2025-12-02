Войната в Украйна:

02 декември 2025
За да го върнат на работа: Трима отвлякоха мъж

Трима мъже са задържани за отвличане на 51-годишен мъж, за да го върнат обратно на работа. Вчера, малко след 10:30 часа в полицейското управление във Велики Преслав е постъпил сигнал от жител на село Златар, че неизвестни нанесли удари по главата и тялото на мъж, качили го в кола, и потеглили в неизвестна посока.

Предприети са незабавни действия за установяване на извършителите. Криминалисти на районното управление във Велики Преслав влезли в дирите на 57-годишен мъж от Шумен. Малко по-късно е изяснено, че той, в съучастие с двама мъже на 32 и 30 години използвали сила, и след заплахи отвлекли 51-годишен мъж от габровското село Градница.

В хода на проверката станало ясно, че мъжът работил при тях, напуснал, и си намерил работа като овчар в село Златар. Открили го къде работи, и решили да го “върнат“ на старото му работно място.

В хода на образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 142 ал.2 т.2 от НК са задържани трима шуменци на 57, 32 и 30 години за срок до 24 часа. Работата по случая продължава под надзор на прокуратурата.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
