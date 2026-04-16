Продължава издирването на изчезнал мъж на Витоша

16 април 2026, 9:44 часа
Снимка: БГНЕС
Продължава издирването на изчезнал мъж на Витоша

Планински спасители се включват в издирването на мъжа, който изчезна в района Драгалевския манастир на Витоша, съобщиха за БТА от Българския Червен кръст. Включването е по заявка на полицията. Човекът се издирва от сряда. ОЩЕ: Издирват 40-годишен мъж в подножието на Витоша 

Времето в планините

Условията в планините са подходящи за преходи във високата част, посочиха от планинската служба. Времето е облачно, в момента е тихо, все още във високите части обстановката е зимна. Температурите са положителни между 1 и 7 градуса.

Днес минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София – около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-съществени увеличения на облачността ще има над южните райони и на места в Югозападна България ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в София – около 19 градуса.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
