Росен Йорданов: Няма да си направя отвод от случая “Петрохан - Околчица“

„Никога няма да си направя отвод, защото няма причина за това“, каза по бТВ криминалният психолог Росен Йорданов, който участва в изготвянето на мащабната психологична експертиза по случая “Петрохан - Околчица“. Припомняме, че близки на шестимата загинали и техни адвокати поискаха след пресконференцията на 14 септември Йорданов да се оттегли. “Защо е пристрастно? Защото не им харесва. Не мога да разбера защо е пристрастно. Откровено ви казвам“, заяви той и увери, че няма лични отношения с хората, свързани със случая. Йорданов подчерта, че работата на неговия екип е приключила след шест месеца и половина, но според него обществените въпроси около случая остават. Йорданов коментира и напрегнатата обстановка по време на брифинга, на който бяха представени резултатите от експертизата. Още: Адвокат Лулчева: Вещото лице Росен Йорданов няма квалификацията на клиничен психологТой обясни, че е бил принуден да реагира заради поведението на част от присъстващите:

Обстановката на брифинга била “ненормална“

“Бях принуден да вляза в словесна престрелка, защото обстановката беше ненормална. Бяха допуснати хора, които бяха дошли да дюдюкат и да създават впечатление за дезорганизация и хаос, с което да внушат на публиката, че експертите не си разбират от работата. Второ, все едно сме на футболен мач – агитки. Трето, журналисти отчасти участваха в това, което е жалко“, коментира той. Още: Проверяват прокуратурата за изтекли лични данни и изявите на Росен Йорданов по случая "Петрохан"

Според него е имало пропуски и в организацията на брифинга. Според Йорданов подобни събития трябва да бъдат организирани така, че да има възможност за професионално представяне на информацията и за задаване на въпроси от журналистите.

Не е вярно, че ключови експертизи не са били готови към момента на представянето на резултатите, каза той: “Всички основни експертизи, които са важни за достигане на заключение относно това какво се е случило, кой какво е направил, кога го е направил и така нататък, са готови“.

Калушев и Терзиев

Снимка БГНЕС

Психологът коментира и информация за разговори между Ивайло Калушев и кмета на София Васил Терзиев, свързани с идеи за опазването на природен парк „Витоша“. Йорданов увери, че разполага със снимка на съобщение, в което според неговия прочит се обсъжда възможността Калушев и хората му да предложат идеи и решения за опазването на парка. По думите му в комуникацията се споменава сума от около 300 000 лева, която първоначално не била достатъчна: “Аз имам доказателство, че той е предлагал 300 хиляди лева. Още: "Ще пледираме невинен": Адвокатът на Борислав Сандов за обвиненията по "Петрохан" (ВИДЕО) Да обясни какво е имал предвид точно, защото пише “да се пази“. Идея и решение“. Йорданов уточни, че не може да посочи със сигурност кога е проведена кореспонденцията, тъй като разполага със снимка на съобщението. Според контекста това вероятно е станало по време на кметската кампания или в началото на мандата на Терзиев. Йорданов каза, че доколкото си спомня, става дума за телефона на Калушев, но допусна, че може да бърка и че информацията може да е от телефона на един от двамата участници в комуникацията. Той не представи обаче други данни, които да позволят независимо потвърждение на съдържанието и контекста на съобщението.

В телефоните има и недостъпна информация

Разследващите са успели да извлекат част от информацията от телефоните на участниците в случая, но значителен обем данни все още не може да бъде отворен: “Има още около три-четири терабайта информация, която не може да се отвори“, заяви той. Според психолога част от данните може да бъде достъпна единствено чрез облачни услуги, поради което се търси съдействие от други служби и от компании, които съхраняват информацията. Още: "Лъжи и манипулации": Семейство Макулеви отхвърли официалната версия за трагедията, поиска ексхумация

Йорданов твърди, че преди фаталните събития някои от участниците са върнали телефоните си към фабричните настройки, което е затруднило възстановяването на данните. Част от снимките са били извлечени от други устройства, с които те са комуникирали. Той посочи още, че комуникацията е била водена основно през приложението Signal. Именно ограниченият достъп до част от цифровите данни е една от причините да продължават да има въпроси около определени обстоятелства по случая.

“Ужасяващо е, повярвайте ми“

Според Йорданов част от хората, свързани със случая, действително може да са жертви, но обединяването на близките на жертвите и на предполагаемите извършители в общи публични позиции според него е особено тревожно. “Защото покрай тези хора някои от тях са жертви наистина. Много хора искат да ги обединят. И затова виждаме абсурдната гледка – роднините на убийци и роднините на жертви да са едни до други. Което е наистина потресаващо, повярвайте ми“, каза Росен Йорданов.

Йорданов коментира и искането на бащата на Александър Макулев за ексхумация на тялото му . Той подчерта, че решението не е в неговите правомощия, но изрази силно неодобрение от ситуацията. “Направо е ужасно, като си помисля този човек откъде мина“, заяви психологът. Той изрази опасение, че бащата може да е подтикван от други хора, които се опитват да се възползват от него. Още: Асен Василев: Случаят "Петрохан" няма общо нито с нашата партия, нито с кампанията