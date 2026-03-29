Сбиване в Слънчев бряг доведе до смърт

29 март 2026, 10:59 часа
Мъж почина след сбиване в курортния комплекс "Слънчев бряг" тази сутрин, предаде Българската национална телевизия по информация от Областната дирекция на МВР-Бургас. Около 5:30 часа в заведение в един от хотелите възниква конфликт между две компании след употреба на алкохол. Служители на охранителна фирма извеждат участниците навън и напрежението временно е овладяно. Още: Кръчмарска свада и побой: Пострадали са жена и трима мъже

Какво е породило сбиването?

Малко по-късно обаче, една от групите – от петима мъже от село Оризаре, се отправя с такси към денонощен магазин. Там те засичат 48-годишния мъж от Свети Влас, с когото по-рано са имали спречкване. Конфликтът се разгаря отново и прераства във физическа саморазправа, при която мъжът пада на земята и умира.

Причините за смъртта на 48-годишния мъж се изясняват, като се очакват резултатите от съдебномедицинска експертиза. Тялото на починалия е транспортирано за аутопсия.

Петимата мъже от Оризаре са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Несебър. По случая е образувано досъдебно производство, като се извършват множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.

Антон Иванов Отговорен редактор
