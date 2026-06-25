Шофьорът на тир-а от катастрофата на АМ “Тракия“ е с 20 наказания

Шофьорът на тира, който причини катастрофа с три жертви, две от които деца, вчера на магистрала “Тракия“ край Ямбол, има 20 наказания за предишни нарушения. През 2024 г. отново на магистрала „Тракия“ поради неизправност на товарен автомобил той отново е причинил катастрофа, която е била само с материални щети. Това съобщи директорът на Областната дирекция на МВР (ОМВР) Ямбол старши комисар Добрин Димитров по време на съвместен брифинг с прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура-Ямбол, предава БТА. Шофьорът е на 53 години от Ямбол, има собствена фирма за превоз. Вчера той е пътувал до Бургас, като камионът е бил натоварен със зърно, но на обратния курс, когато става катастрофата, е бил празен, посочи ст. Комисар Димитров. Още: Официална информация за състоянието на ранените при ужасяващата катастрофа на „Тракия“

Карал с 90 км/ч

В пътното платно за София той се е движел с 90 км/ч в активната лента, уточни още директорът на ОДМВР – Ямбол. За предишни нарушения шофьорът има общо 20 наказания. Сред тях са ползване на мобилен телефон по време на управление, техническа неизправност на преводното средство и др. При причинената преди две години катастрофа на магистралата, отново не е установено да е употребявал алкохол или наркотици. Тогава мъжът е управлявал друг влекач със същото полуремарке.

Предстои да се изследва техническото състояние на товарния автомобил, каза още ст. комисар Добрин Димитров. Каква е причината камионът да преодолее преградното съоръжение и да премине в другото платно, тепърва ще се изяснява. Директорът на ямболската полиция обяви, че всички обстоятелства по отношение на пътя и мантинелите са изследвани експерти от Агенция "Пътна безопасност"(АПИ). Още: МВР излиза на пътя: Масови проверки на бързи коли и мотори (ВИДЕО)

Не е имало спукана гума

Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата с три жертви край Ямбол вчера, съобщи на брифинга прокурор Живко Илиев, който е наблюдаващ досъдебното производство.

Прокуратурата работи по всички версии за настъпилото произшествие, добави той. Илиев посочи, че няма данни шофьорът на камиона да е заспал. Има спирачен път, каза още той. Извършен е оглед на местопроизшествието, назначена е автотехническа тройна експертиза, направен е обстоен преглед на местопроизшествието, заяви прокурорът. Иззети са множество обективни находки, както и двата автомобила, които са транспортирани до паркинг, допълни наблюдаващият прокурор. Още: Или ние, или те: Двете Българии, от които ще оцелее само една