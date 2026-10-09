Шофьорът, причинил тежката катастрофа с жертви край Плевен, карал с близо 140 км/ч

Със 139 км/ч се е движел автомобилът, причинил тежката катастрофа с четирима загинали край Плевен. Това показват данните от първоначалния оглед на местопроизшествието, при който е установено, че скоростомерът на колата е блокирал на тази отметка след сблъсъка. Припомняме, че тежкият инцидент е стана на 8 октомври около 22:50 часа на общинския път между Плевен и село Ясен.

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По първоначални данни 20-годишен правоспособен водач с двугодишен стаж е управлявал лек автомобил в посока село Ясен. В участък с ляв завой и минимален наклон автомобилът е напуснал платното вляво, преминал е през разделителния остров и е навлязъл в насрещното движение. Там колата се е преобърнала, последвал е удар между таваните на колата и насрещно движещия се автомобил.

В резултат на тежкия сблъсък на място загиват четирима души - 18-годишният водач на ударената кола и негов 21-годишен спътник, както и двама пътници в другата кола – млада жена и мъж на 20 години. Установено е, че водачите и пътниците на предните седалки в двете коли са били с поставени предпазни колани.

Водачът, предизвикъл катастрофата, е транспортиран в болница с тежки травми. Към момента състоянието му е медицински стабилизирано, но той все още не е адекватен, което пречи на разследващите да проведат процесуално-следствени действия с негово участие. Взета му е кръвна проба за анализ за алкохол и наркотични вещества.

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Под ръководството на Окръжна прокуратура – Плевен се води досъдебно производство. На местопроизшествието са иззети двете превозни средства и веществени доказателства. Предстои назначаването на автотехническа експертиза, която да изясни точния механизъм на катастрофата и да установи дали блокиралият на 139 км/ч скоростомер отговаря на реалната скорост преди удара, както и съдебномедицински експертизи. Работата по изясняване на всички факти около трагедията продължава.