Ивайла Бакалова по спешност в болница. Какво се е случило? (ВИДЕО)

"Мис България 2001" Ивайла Бакалова е била приета по спешност в болница. Това съобщи самата тя, като днес сподели видео и написа емоционален пост в социалните мрежи. 44-годишният бивш модел не разкри какво точно се е случило с нея, но поднесе своите благодарности към лекарите, които са ѝ дали "още един шанс да бъда тук".

На кадрите се вижда, че Ивайла е била на системи, а също, че има две големи лепенки в коремната област.

Думи на благодарност

"Понякога животът ни поставя пред изпитания, които ни напомнят колко крехко и безценно е всичко, което приемаме за даденост.

Днес искам да изкажа своята огромна благодарност към целия екип на Спешното отделение на ВМА и специално към д-р Стефанов. Благодарение на вашата бърза реакция, висок професионализъм и човечност получих най-важното – още един шанс да бъда тук.

След подобен момент човек започва да гледа по различен начин на света. Осъзнава колко е важно да бъде здрав, да се събужда всяка сутрин, да прегръща любимите си хора и да цени всеки миг, който животът му подарява.

Благодаря ви от сърце! Вашият професионализъм, отдаденост и човечност заслужават огромно уважение.

Бъдете здрави и продължавайте да давате надежда и живот на хората, които се нуждаят от вас. Прекрасни сте, но се надявам да не се виждаме по такъв повод:) С признателност и уважение."