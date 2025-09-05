Случаят "Гълъбово": Журналистка се оплака, че ѝ искат двойно по-голяма сума след присъда заради зададен въпрос

Пореден епизод в знаков случай, при който журналистката Венелина Попова беше осъдена да плати заради зададен въпрос по Закона за достъп до обществена информация. Попова разказа как се развива случаят ѝ в публикация в личния си профил във Facebook - Още: Заплаха за съд, защото питаш: Сагата с "мистериозния" енергиен проект на Гълъбово

"Днес получих покана от Гергана Илчева - частен съдебен изпълнител към Окръжен съд Стара Загора да изплатя 1000 лв. на община Гълъбово. Сумата е поискана от кмета Николай Тонев и е присъдена от съдия Златко Мазников от Административния съд за съдебните разноски по делото за отказ на информация, поискана от мен по ЗДОИ за бъдещата ТЕЦ за изгаряне на отпадъци в Гълъбово - едно от най-замърсените места в Европа.

Обаче Гергана Илчева си присъжда още 968.75 лв. допълнителни разноски по изпълнителното дело, такси с ДДС и цитирам "други суми, дължими до този момент в общ размер на 400 лв., в това число ДТ, адвокатски възнаграждания за в.л., за пазач и пр." Така общият размер на дължимата от мен сума към 27 август т.г. става от 1968. 75 лв. В писмото ЧСИ ми съобщава, че е наложила запор върху всички мои парични приходи и сметки и ми е определила дата и час - 29 септември 11 ч. за опис на движимото ми имущество в дома ми".

Попова обещава, че тези действия няма да я уплашат и тя ще продължи да разследва злоупотреби с власт, пари и влияние и да казва истината за това, което е открила.

