Служителят на ЦГМ, ударил двама мъже в София, остава в ареста

09 септември 2025, 13:07 часа 381 прочитания 0 коментара
Служителят на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) Иван А. остава в ареста. Мярката му бе потвърдена от Софийския градски съд. Той е  обвинен, че е нанесъл лека телесна повреда на повече от едно лице, съобщи bTV. ОЩЕ: Съдът остави в ареста побойника от Центъра за градска мобилност

Мотивите на съда

От събраните доказателства може да се направи извод, че именно той е извършител и пръв е посегнал. Налице са и останалите предпоставки за определяне на най-тежката мярка за неотклонение, деянието е извършено по време на изпълнение на служебни задължения и е по хулигански подбуди, бяха сред мотивите на съда. 

Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

Инцидента

Припомняме, че инцидентът стана на 27-ми август в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". За него стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се виждат удари с глава и ръце. 

На видеокадри се вижда как двамата мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата. В този момент към тях се присъединяват двама служители от ЦГМ, с които си разменят няколко реплики и започва саморазправа на улицата.

