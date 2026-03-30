Теч за Ружа Игнатова от Европол, през МВР? Прокуратурата - със "затворени очи"

Прокуратурата не е предприела никакви реални действия по сигнал на съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов за предполагаем теч на информация за издирваната "криптокралица" Ружа Игнатова. Кандидат-депутатът от ПП-ДБ се позовава на придобита от него информация, според която двама служители на МВР са участвали в оперативна среща на Европол с кодово име Op Satellite по темата за криптосхемата OneCoin на Игнатова, ощетила жертвите си из цял свят с над 4 милиарда долара. Срещата се е провела на 15 март 2017 г. в Хага, след което „към лица от обкръжението на Ружа Игнатова е имало теч на информация“, твърди Божанов и посочва, че знае имената на служителите на МВР.

Проверка в МВР

Тази информация той споделя заедно с парламентарен въпрос към служебния вътрешен министър Емил Дечев, обръщайки внимание, че по сигнала му е образувана предварителна проверка, по която няколко пъти прокуратурата отказва да образува досъдебно производство в продължение на няколко години, а накрая го прекратява поради изтекла давност на твърдяното престъпление. Съпредседателят на „Да, България“ пита дали има предприето разследване на „Вътрешна сигурност“ на МВР спрямо конкретните служители и какво е установено, както и какви са сегашните длъжности на двамата.

Въпросът от 19 март получава бърз отговор – на 27 март Дечев информира, че от страна на дирекция „Вътрешна сигурност“ е извършена проверка по прокурорска преписка на Софийска районна прокуратура (СРП), образувана по подадения сигнал. „Събраните материали от проверката са изпратени на 09.09.2025 г. на СРП, като до момента не са получавани допълнително указания по преписката“, гласи отговорът, както се вижда в сайта на Народното събрание.

Сигналът и действията на прокуратурата

В предишни свои публикации във Facebook Божидар Божанов е коментирал темата неведнъж. Съобщавал е, че през лятото на 2024 г. е подал сигнал до прокуратурата "по журналистическо разследване, според което от МВР е текло информация към Ружа Игнатова за международно разследване срещу нея". Прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство, защото нямало "достатъчно данни" за извършено престпъление, сподели Божанов през май 2025 г.

Обжалвал е отказа и горестоящият прокурор е уважил жалбата, като е отменил отказа и е възложил да се извършат действия по т.нар. "предварителна проверка". Първоинстанционната прокуратура е извършила "едно действие - възложи на разследващ инспектор да ме извика да дам сведения. Дадох сведения, приложих каквото имам като документи. Това беше зимата. Преди седмица прокуратурата повторно е отказала да образува досъдебно производство. Пак нямало достатъчно данни. От постановлението за отказ не изглежда да са събирали други сведения или документи, освен от мен. Ако очакват аз да им разкрия престъплението - нямам такива правомощия", добавяше тогава той в публикацията си.

След това е обжалвал и този отказ. "За 9 месеца, ако е имало някаква следа за извършено престъпление, вероятно отдавна е "зачистена". А прокуратурата - тя работи "за хората". Както се казваше в един виц - даже знаем и за кои хора", твърдеше тогава Божанов.

В крайна сметка всичко изтича по давност, става ясно сега от парламентарния въпрос на Божанов.

Какво се знае за Ружа Игнатова и OneCoin?

През август 2024 г. Софийската градска прокуратура повдигна задочно обвинение на Ружа Игнатова – за престъпна група и пране на пари, докато тя е обявена за издирване. Архитектът на една от най-големите финансови измами в модерната история е и с конфискувани активи на стойност над 10 милиона евро. САЩ пък обявиха награда в размер до 5 милиона щатски долара за информация, водеща до ареста или осъждането ѝ. Тя е издирвана в САЩ и Германия (има германско гражданство) заради финансовата пирамида OneCoin, ощетила жертвите с общо над 4 млрд. долара.

Две седмици след повдигнатото ѝ първо обвинение през октомври 2017 г. тя пътува от София до Атина, за да избегне арест. Оттогава се укрива от правосъдието. Има и засилени спекулации, че може да е мъртва.

През 2022 г. Игнатова е добавена в списъка на ФБР за десетте най-издирвани бегълци.

През есента на 2025 г. германските власти официално повдигнаха обвинения срещу Игнатова. Според прокуратурата в Билефелд тя е създала финансова пирамида, чрез която е разпространявана виртуална валута. Обвинителният акт цели да предотврати изтичането по давност на предполагаемите престъпления, поясни ръководителят на прокуратурата Карстен Новак. В обемния, 600-страничен обвинителен акт са посочени 17 500 жертви на измамата и щети за близо 57 милиона евро. Прокуратурата се фокусира върху периода 2015-2016 г., но по данни на разследващите общият брой засегнати инвеститори по света достига милиони, а щетите се изчисляват на милиарди евро. Полицията в провинция Северен Рейн-Вестфалия съобщи, че в хода на разследването са конфискувани активи на стойност около 28 милиона евро.

OneCoin е регистрирана в офшорната зона Гибралтар. От работата по случая от страна на прокуратурата е установено, че компанията и дъщерните ѝ дружества действат като финансова пирамида. Това означава следното: предлагат услуги на принципа на мрежов маркетинг - различни обучителни пакети с различна стойност, като процентната печалба не е свързана с инвестиция, а с привличане на нови членове и изграждане на пирамидална йерархична структура. Основният пазар за предлаганите услуги във връзка с криптовалутите се намира в района на Близкия и Далечния изток.

