Испания със смел ход за войната в Иран: Тръмп получи вето от Мадрид

Испания затвори въздушното си пространство за полети, участващи в операция Epic Fury, започната от САЩ и Израел срещу Иран. Страната не само не разрешава използването на базите Рота (Кадис) и Морон де ла Фронтера (Севиля) от бойни самолети или самолети за зареждане с гориво по време на полет, които сътрудничат в атаката, но също така не разрешава използването на въздушното пространство на американски самолети, разположени в трети страни, като Обединеното кралство или Франция, съобщи испанското издание El Pais.
Ето защо след консултации с Мадрид - Вашингтон оттегли плана си за разполагане на бомбардировачи B-52 и B-1 в Морон. ОЩЕ: Испания рязко към Тръмп: Ние сме суверенна страна!
BREAKING: Spain closed its airspace to aircraft involved in Iran War and barred use of its Rota and Morón air bases for related combat or refueling flights.— Clash Report (@clashreport) March 30, 2026
The move led Washington to drop plans to deploy B-52 and B-1 bombers to Morón after consulting Madrid.
"Ние отказахме на Съединените щати използването на базите Рота и Морон за тази незаконна война. Всички планове за полети, които предвиждат действия, свързани с операцията в Иран, бяха отхвърлени. Всички те, включително тези за зареждане на самолети", посочи премиерът на Испания Педро Санчес. Тоест, прелитането на бомбардировачи или самолети-цистерни, участващи в тази операция, не се одобрява.
Има едно изключение
Испанското вето има само едно изключение: при извънредни ситуации транзитът или кацането на участващия самолет ще бъде разрешено. Това не означава, че базите Морон и Рота не се използват от самолети на ВВС на САЩ (USAF), тъй като всички онези мисии, които са част от двустранното споразумение с Вашингтон, все още са в сила, като например логистична подкрепа за американските войски, разположени в Европа, общо около 80 000 войници, която се изпълнява нормално.
Осигурена е също така подкрепа от Центъра за контрол на въздуха в Севиля на общественото предприятие ENAIRE за навигацията на бомбардировачите B-2 Spirit, които тръгват от базата си в Уайтман, щата Мисури, атакуват Иран и след това се връщат с полет от повече от 30 часа без спирания. Но тези бомбардировачи не навлизат в испанското въздушно пространство, а по-скоро преминават транзитно през Гибралтарския проток, нещо, което Испания не може да предотврати. ОЩЕ: Педро Санчес към Тръмп: Истинските съюзници са като истинските приятели, дори в САЩ няма консенсус за войната в Иран (ВИДЕО)