Испания със смел ход за войната в Иран: Тръмп получи вето от Мадрид

Испания затвори въздушното си пространство за полети, участващи в операция Epic Fury, започната от САЩ и Израел срещу Иран. Страната не само не разрешава използването на базите Рота (Кадис) и Морон де ла Фронтера (Севиля) от бойни самолети или самолети за зареждане с гориво по време на полет, които сътрудничат в атаката, но също така не разрешава използването на въздушното пространство на американски самолети, разположени в трети страни, като Обединеното кралство или Франция, съобщи испанското издание El Pais.

Ето защо след консултации с Мадрид - Вашингтон оттегли плана си за разполагане на бомбардировачи B-52 и B-1 в Морон. ОЩЕ: Испания рязко към Тръмп: Ние сме суверенна страна!

BREAKING: Spain closed its airspace to aircraft involved in Iran War and barred use of its Rota and Morón air bases for related combat or refueling flights.



The move led Washington to drop plans to deploy B-52 and B-1 bombers to Morón after consulting Madrid.



"Ние отказахме на Съединените щати използването на базите Рота и Морон за тази незаконна война. Всички планове за полети, които предвиждат действия, свързани с операцията в Иран, бяха отхвърлени. Всички те, включително тези за зареждане на самолети", посочи премиерът на Испания Педро Санчес. Тоест, прелитането на бомбардировачи или самолети-цистерни, участващи в тази операция, не се одобрява.

Има едно изключение

Испанското вето има само едно изключение: при извънредни ситуации транзитът или кацането на участващия самолет ще бъде разрешено. Това не означава, че базите Морон и Рота не се използват от самолети на ВВС на САЩ (USAF), тъй като всички онези мисии, които са част от двустранното споразумение с Вашингтон, все още са в сила, като например логистична подкрепа за американските войски, разположени в Европа, общо около 80 000 войници, която се изпълнява нормално.

Осигурена е също така подкрепа от Центъра за контрол на въздуха в Севиля на общественото предприятие ENAIRE за навигацията на бомбардировачите B-2 Spirit, които тръгват от базата си в Уайтман, щата Мисури, атакуват Иран и след това се връщат с полет от повече от 30 часа без спирания. Но тези бомбардировачи не навлизат в испанското въздушно пространство, а по-скоро преминават транзитно през Гибралтарския проток, нещо, което Испания не може да предотврати. ОЩЕ: Педро Санчес към Тръмп: Истинските съюзници са като истинските приятели, дори в САЩ няма консенсус за войната в Иран (ВИДЕО)