Юлиян Янков - Картофа се предаде на властите в Гърция

Юлиян Янков - Картофа свързан с бизнеса за милиони с пътна помощ и заплахите срещу Георги Кандев се предаде тази сутрин на властите в Халкидики, Гърция, предава NOVA.

“Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в изпълнение на гражданските ми задължения, днес, 04.10. реших да се предам доброволно на гръцките власти. Решението беше взето от мен, с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, в следствие на указван натиск върху нея от кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, на когото отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично”, казва Янков в съобщение, което веднага след предаването му гръцките власти оповести адвоката му Паолина Рупчина.

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