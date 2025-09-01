Войната в Украйна:

Виждали ли сте го? Издирва се исландец, изчезнал в София на 18 август

01 септември 2025, 12:12 часа 399 прочитания 0 коментара
Исландецът Олафур Аустман Торбьорнсон се издирва, след като е изчезнал в София. За това сигнализира неговият брат, който е басист на известната исландска група Sólstafir, която имаше концерт в София през 2015 г. В съобщение в социалните мрежи от групата пишат, че от 18 август нямат връзка с Олафур и последно е бил забелязан в ж.к. Младост 1 на бензиностанция OMV. "Той е висок около 184 см, с тъмна коса и слаб. Бил е облечен с дънки и черна риза, когато е изчезнал. Бил е болен и е получавал епилептични припадъци. Последно е видян без обувки, без телефон и без документи за самоличност", се казва в съобщението на групата.

Подробности

В апела за помощ се казва още, че по случая работят и българската, и исландската полиция, но от 18 август няма никакви новини за Олафур Аустман Торбьорнсон, затова семейството му се обръща към обществото за помощ. "Молим за съдействие от обществото - да държите очите си отворени в България и ако някой е имал контакт с него след 18 август, да съобщи на семейството ни или на полицията", пише в официалната страница на Sólstafir.

Ако някой забележи Олафур Аустман Торбьорнсон или има каквато и да е информация за него, може да пише директно съобщение в страницата на групата, както и на имейл ingibjorgaustmann@gmail.com, както и да се свърже с телефон 112.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
