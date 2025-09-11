Войната в Украйна:

11 септември 2025, 15:18 часа 0 коментара
-15% на всички очила KWIAT: Септемврийски шопинг alert

До края на месец септември 2025 в KWIAT те чака специално намаление на абсолютно всички очила! От дамски, мъжки, детски до нова колекция и аутлет - всичко е със супер изгодни цени.

Ако отдавна си хвърлил око на нов модел, сега е моментът да се сдобиеш с него. Стил, качество и удобство - с очилата KWIAT ще се чувстваш едновременно модерно и комфортно.

Не чакай последния ден - любимият ти модел може да изчезне бързо.

Промоцията е валидна до края на септември в сайта на KWIAT: kwiat.bg

