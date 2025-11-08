Кои са най-дълго живеещите животни на планетата - те живеят по няколко века

В природата съществуват наистина „безсмъртни“ животни. Телата им не стареят, а клетките им се обновяват в продължение на векове. Те са тези, които могат да ни кажат как да живеем по-дълго. Тези животни живеят няколко пъти по-дълго от хората. Те не се страхуват от старостта, не остаряват и остават жизнеспособни в продължение на векове. Биолозите изучават механизмите им за дълголетие, тъй като тези видове могат да хвърлят светлина върху това как да забавят клетъчното стареене. Това съобщава Times Entertainment.

Кои животни в света живеят най-дълго?

Гренландска акула. Гренландската акула (Somniosus microcephalus) е шампион по дълголетие, способна да живее над 390 години. Благодарение на бавния си метаболизъм и постоянния студ на арктическите дълбини, клетките ѝ се разграждат много по-бавно от тези на повечето живи същества. Проучване в списание Science потвърди това откритие, използвайки радиовъглеродно датиране на очна тъкан.

Океанският куахог (Arctica islandica), който живее на морското дъно на Северния Атлантик, може да живее до 500 години. Мекотелото „Минг“ може да живее поне 507 години. Тялото му има високи нива на защитни протеини, които предотвратяват клетъчното стареене. Освен това, химичният състав на черупката му съхранява данни за климата на Земята в продължение на стотици години.

Гренландски китове. Някои гренландски китове (Balaena mysticetus) живеят повече от два века. Учените са открили, че техните гени помагат за ефективното възстановяване на ДНК и предотвратяване на рак. Тази комбинация от стабилен метаболизъм и генетична устойчивост позволява на китовете да останат здрави през целия си живот.

Гигантски костенурки и групери. На сушата истински дълголетните костенурки са тези от островите Галапагос и Сейшелите, които живеят над 150 години. Изследванията показват, че техните гени са отговорни за клетъчната регенерация и силната имунна система. А в моретата рибите от рода Sebastes могат да живеят до 200 години благодарение на бавния метаболизъм и клетъчните защитни механизми.

Ледените риби живеят в антарктическите води. Те са се адаптирали към екстремни студове толкова добре, че телата им не замръзват дори при температури под нулата.

