Никога не подарявайте ТЕЗИ цветя за Свети Валентин - ето какво послание носят

Цветята несъмнено са романтичен избор за подарък на вашата половинка, тъй като обикновено се смятат за най-нежната форма на любов и красота. Те са есенцията на природата и също така очарователен подарък, който е подходящ за всякакви случаи. Със своя нежен чар и приятен аромат цветята създават съвършено романтична атмосфера, особено в Деня на влюбените.

Още: Още нямате подарък за Свети Валентин? Тези идеи ще спасят връзката ви

Когато става въпрос за подарък на някого по специален повод, е лесно да купите букет от красиво аранжирани цветя, за да изразите чувствата си, тъй като цветето казва всичко. Трябва да сте внимателни при избора на цветя, ако това е вашият избор за подарък на Свети Валентин.

Знаете ли, че всеки вид цвете носи със себе си определено послание? Така че, ако не изберете идеалния вид, който да изразява вашето послание към човека, идеята ви да подарите на любимия човек букет цветя може да завърши с неуспех. Научете повече за онези цветя, които не са предназначени да създават или укрепват любовната връзка между двама влюбени.

Още: Космически обрат в седмицата на Свети Валентин за тези зодии

21 грешни послания за Свети Валентин

Знаете ли, че красивото многогодишно растение равнец всъщност символизира война?

Да подариш цвят от босилек на някого е все едно да му кажеш "мразя те". Затова изберете подходящо цвете, което не противоречи на чувствата ви.

Яркочервените цветове на монардата са привлекателни и красиви, но те гласят: "Капризите ти са непоносими!".

Поднасянето на букет с изсъхнали цветя означава, че отхвърляте любовта.

Макар и красиви и привлекателни, шарените и жълтите карамфили предполагат отхвърляне и предават посланието: "Ти ме разочарова".

Атрактивното цвете вишнев цвят символизира фалшиви надежди и следователно не се счита за добър подарък за Свети Валентин.

Знаете ли, че жълтите хризантеми показват меланхолия и депресия?

Знаете ли, че да подарите на любимата си цвете аквилегия е все едно да я наречете глупава!

Посланието, свързано с цветята императорска фритилария, не е толкова сладко, колкото очарователната им красота. Тези цветя олицетворяват арогантността и гордостта.

Да подариш циклама е равносилно на това да кажеш: "довиждане".

Още: 50 романтични начина да кажем „Обичам те“ на Свети Валентин

Нарцисите олицетворяват суетата. Затова никога не подхождайте към любимият на сърцето си с нарциси!

Далията олицетворява нестабилността и следователно не е добър подарък за Свети Валентин.

Яркият зюмбюл олицетворява ревността и затова е по-добре да отхвърлите идеята да подарите на любовта на живота си това цвете.

Знаете ли, че лавандулата означава недоверие? Това е супер контраст с идеята за Деня на влюбените!

Лилията изобщо не е подходяща за този романтичен ден, тъй като се свързва с гордост (тигрова лилия), омраза (оранжева лилия) и лъжа (жълта лилия).

Въпреки че изглеждат успокояващи, цветята на божура са олицетворение на гнева.

Рододендронът символизира опасност и възбуда и следователно се противопоставя на концепцията за Деня на влюбените.

Още: Перфектният подарък: Най-красивите растения за Свети Валентин

Черната роза се смята за предвестник на смъртта и не е подходяща за каквито и да било поводи.

Бялата роза предполага мимолетна красота. Защо трябва да се притеснявате, като предавате това послание на любимата си?

Жълтата роза показва намаляване на любовта - точно обратното на това, което се опитвате да предадете на любимия си човек!

Никога не подарявайте цвете от вратига. Това е все едно да заявите, че сте против човека.

Много от тези цветя са част от красивите букети, които се предлагат в цветарските магазини. Надяваме се, че осъзнавате важността на избора на вида цвете, което да бъде включено в букета, особено когато става въпрос за деликатни чувства като любовта. Посланията, свързани с цветята, обаче не са универсални, тъй като между държавите по света съществуват значителни културни различия.

Още: Тези растения ще привлекат късмет и богатство във вашия дом през 2026 година