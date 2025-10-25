Войната в Украйна:

25 октомври 2025, 22:35 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 26 октомври, от Евтим Евтимов

"Вино и любов"

Виновно ли е виното червено,

че ти си слаб и бързо те напива?

Една жена в легло на друг отива,

когато у дома й е студено.

Една звезда над дявола изгрява,

когато ангела не я разбира;

Една любов любов при друг намира,

когато недолюбена остава.

Това мъжете силни не забравят

дори и сред житейските задачи,

че вино и жена изневеряват,

когато нямат истински пиячи.

 

Ако знам, че обичта ще свърши;

ако знам, че тя ще се смали;

ако знам, че гръм ще я прекърши;

ако знам, че няма да боли;

ако в нея дълго съм се лъгал

ако не оставя тя следа,

ще я разруша до някой ъгъл

и отново ще я изградя.

 

Евтим Евтимов

