Стихотворение на деня, 25 октомври, от Димчо Дебелянов

24 октомври 2025, 21:00 часа 0 коментара
Съдържание:

"Тъй, както и моята младост"

Как силно те любя, самичка ти виждаш,

ти чувствуваш моята слабост. -

Обичам те ази, защото приличаш

тъй много на моята младост.

 

Прибулена с нежна и тиха тъга,

таяща и скърби, и радост

и пълна с мечтателна нега и свян

тъй, както и моята младост.

 

Кат древна весталка в антична Елада -

величествена в своята старост,

ти си тъй горда и с чиста душа

тъй, както и моята младост.

 

И днес пак ти шепна с надежди огрен,

че любя те, моя единствена радост,

а ти отминаваш безшумно край мен

тъй, както и моята младост.

Димчо Дебелянов

