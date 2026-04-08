Идеален за сервиране с празничен великденски брънч или лека вечеря следобед, този привличащ вниманието великденски хляб с яйца е и лесен за приготвяне.

Подобно на много традиционни великденски хлябове , този е изпълнен с християнска символика: формата на хляба е предназначена да наподобява трънения венец, носен от Исус, когато е бил разпнат, а яйцата са символ на прераждане и обновление. Яйцата се варят, след което се поставят върху тестото за хляб и се пекат – ако се ядат, те са доста препечени.

Можете също да боядисате сурови яйца и да ги печете с хляба, за да постигнете по-привлекателна текстура на меко сварени яйца.

Необходими продукти:

5 големи твърдо сварени и необелени яйца

1 1/2 чаши пълномаслено мляко

1/2 чаша кристална захар

2 пакетчета активна суха мая

6 1/2 чаши универсално брашно, разделено, плюс още за работна повърхност

4 големи яйца

Спрей за готвене

2 1/2 ч.л. бял оцет

10 чаши плюс 2 супени лъжици вода, разделени

6 с.л. (3 унции) несолено масло, нарязано на парчета от 1,25 см

1 1/2 ч.л. смлян кардамо

1 ч.л. кошерна сол

1/2 с.л. рапично масло

Начин на приготвяне:

Боядисване на великденски яйца:

В голяма тенджера на силен огън кипнете оцет и 10 чаши вода. Внимателно разпределете горещата водна смес по равно в 5 купички и добавете гел за оцветяване на храна във всяка купа, за да постигнете желаните цветове. Поставете по едно от твърдо сварените яйца във всяка купа и оставете да престоят, докато яйцата се боядисат, около 5 минути. Извадете боядисаните яйца от водната смес и ги прехвърлете върху тава за печене с ръб, покрита с кухненска хартия; охладете в хладилник, без капак, за поне 1 час или до 12 часа.

Направете тесто:

Междувременно загрейте млякото и маслото в малка тенджера на средно-слаб огън, като разбърквате от време на време, докато маслото се разтопи напълно и термометър, поставен в млечната смес, покаже 59°C (120°F), около 5 минути. Разбийте захарта, маята, кардамона, солта и 2 чаши брашно с миксер, снабден с приставка за тесто, на ниска скорост, докато се смесят добре, около 30 секунди. Добавете топлата млечна смес към захарната смес и разбийте на средна скорост, докато се смесят и станат много гладки, около 2 минути. Добавете 3 от големите яйца към брашнената смес и разбийте, докато се смесят, около 2 минути. Добавете останалите 4 1/2 чаши брашно и разбийте, докато се смесят добре и тестото стане лепкаво, около 2 минути. Прехвърлете тестото върху работна повърхност, леко поръсена с брашно, и месете, докато тестото стане гладко и еластично, около 6 минути, като добавяте още брашно към работната повърхност, ако е необходимо, за да предотвратите залепването на тестото. Прехвърлете тестото в голяма купа, леко намазнена със спрей за готвене, покрийте с кухненска кърпа или увийте плътно с пластмасово фолио и оставете тестото да втаса на топло място (27°C до 29°C), без течение, докато удвои обема си, около 45 минути до 1 час.

Тесто:

Постелете тава за печене с хартия за печене; оставете настрана. Разкрийте тестото и го притиснете, за да отстраните въздушните джобове. Прехвърлете тестото върху работна повърхност, леко поръсена с брашно, и го разделете на три части. Разточете всяка трета на въже с дължина 60 см и го прехвърлете в подготвена тава. Внимателно сплетете парчетата тесто плътно едно в друго и ги оформете в пръстен; прищипете краищата на тестото, за да ги запечатате. Извадете боядисаните яйца от хладилника и ги намажете с олио. Подредете боядисаните яйца върху сплетения пръстен от тесто, като внимателно ги пъхнете в сплетеното тесто. Покрийте тестото с кухненска кърпа или пластмасово фолио и оставете да втаса на топло място, докато удвои обема си, около 20 до 30 минути.

Печене на хляб:

Загрейте фурната до 190°C. Разбийте заедно останалото 1 яйце и останалите 2 супени лъжици вода в малка купа и внимателно намажете сместа върху тестото, като внимавате да не намажете яйцата. Печете тестото в предварително загрята фурна до златисто кафяво и ароматно, около 25 до 30 минути. Оставете хляба да се охлади върху тава за печене за 5 минути; прехвърлете го върху решетка, за да се охлади, докато е готов за сервиране. Нарежете хляба и сервирайте топъл (яйцата могат да бъдат обелени и изядени, ако желаете, или изхвърлени); покрийте и охладете остатъците до 3 дни.