Защо името на столицата на Бахрейн се превежда като "място на мечтите"?

Столицата на Бахрейн – Манама, предлага по-различни гледки от обичайните в арабските градове: тук ще почувствате осезаемото влияние на английската култура. Да речем, ако поискате да вземете такси, няма как да не обърнете внимание, че то е точно копие на някое лондонско возило. Санитарните възли в хотелите също са оборудвани точно според лондонските – с прословутите британски умивалници, които все така изнервящо не желаят да смесват топлата и студената вода.

Впечатление прави обстоятелството за една мюсюлманска страна, че е разрешен алкохолът, който се предлага в специализирани за това магазини, както и в ресторанти.

Развлечения и атракции в Манама

Укреплението „Калат Ал-Бахрейн“ е едно от най-големите крепостни съоръжения в страната (височина 8 м, 280 000 кв. м), разположено на северното крайбрежие. Този форт е построен през 16 век от португалците. В зоната, където се намира, се съхраняват следи от тайнствената и мистериозна цивилизация Дилмун, която до ден-днешен пази множество тайни. На територията са открити развалини на древни селища и крепости, строени преди 4-5 хилядолетия. Самият форт е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Малък исторически музей се намира във фортовете „Рифа“ и „Салман бин Ахмет ал-Фатех“. Арабският форт „Арад“ от 16 век също си струва да се посети.

Открит през 1986 г., мостът „Крал Фахд“ е дълъг 25 км и свързва Бахрейн със Саудитска Арабия. Той разполага и с много ресторанти с красива гледка към Персийския залив. Мостът прекосява острова Ум ан Наасан, където е разположен малък природен резерват.

В града се намира джамията „Ал Фатех“, най-голямата сграда в Бахрейн. Тя е първата джамия в региона, отворена за туристи, и може да побере до 7000 души едновременно. Огромният купол на джамията е изработен от чисто фибростъкло и тежи повече от 60 тона.

Ако ви стане скучно, посетете морския клуб „Ал Бандар“. Той предлага отопляем басейн с морска вода, детски игрални площадки, ресторанти и други развлекателни съоръжения.

Шопинг

За да пазарувате в Манама е най-подходящо да посетите някой от многобройните пазари. На „Голдън сук“ можете да си купите бижута от нашумели световни брандове. Предлагат се също и евтини златни украшения, донесени от Индия и околните страни от Персийския залив. Освен това, тук можете да си купите перли.

Зеленчуци, плодове, различни подправки и билки ще откриете на Централния пазар. Естествено, при желание може да пазарувате също в някой луксозен търговски център от типа на Seef Mall.

Кулинария

Въпреки голямото изобилие на ресторанти с кухня от различни страни по света, все пак се предпочитат местните ястия. Тук се предлагат всякакви видове пилаф, кебапчета, рибни блюда и морски дарове, а за десерти – фурми, свежи плодове, сокове, ориенталски сладкиши.

Музеи в Манама

Националният музей е един от най-богатите в Персийския залив. Това е задължително място, ако желаете да познавате екзотичната история на кралството, сякаш смесена с приказките от „Хиляда и една нощ“; да се въъзхитите от културата и традициите му.

Представена е 7000-годишната история на Бахрейн, също творби на днешни бахрейнски художници; керамика и скулптури от най-различни епохи, диорама за бита и ежедневието в цивилизацията Дилмун . Изложба на открито представя много традиционни тогавашни сгради преди 5-6 хиляди години.

Музей на петрола – намира се в близост до "кладенеца №1", демонстрира историята на нефтената промишленост на страната: много примери за оборудвания, стари снимки, документи, даже действащ модел на нефтена платформа.

Музей на перлите е разположен в зданието на някогашния пръв Върховен съд на Бахрейн. Местните перли са били смятани за най-добрите в Ориента - вековната история на добива им се отразява в експонатите на музея.

Може би именно заради перлите названието на столицата се превежда като „Място на мечтите“.