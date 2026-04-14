България няма да е ядреното депо на Европа: Какво ще влезе в новото хранилище?

В Националното хранилище за радиоактивни отпадъци няма да се съхранява преработено ядрено гориво, нито отпадъци от други държави. Това заяви изпълнителният директор на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" Дилян Петров по време на официалната церемония по откриването на съоръжението.

В хранилището ще се съхраняват ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, които представляват около 90% от всички отпадъци, генерирани при производството на електроенергия в ядрения сектор. Сред тях са технологични среди, замърсени облекла и инструменти.

„Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХ РАО) е едно от най-модерните в Европа“, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на официалната церемония по откриването на съоръжението, което се намира в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“. По думите му то е уникално.

„С това съоръжение България попада в най-горният сегмент на страните, развиващи ядрена енергетика. По този начини ние затваряме почти цикъла в безопасната експлоатация и грижата за околната среда. Днешният ден е венец на усилията на много хора“, акцентира Трайков.