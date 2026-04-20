България ще стане по-богата от Гърция: До 2030 г. ще сме сред най-богатите балкански държави

Макар да няма изгледи в следващите години България да се изкачи на икономическите върхове в ЕС, на местно ниво ни очаква подобрение. Прогноза сочи, че до 2030 г. страната ни ще е по-богата от Гърция и ще е една от най-добре развиващите се държави на Балканите.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението е един от най-широко използваните инструменти за сравняване на икономиките – и в голяма част от Европа траекторията е възходяща.

Но нарастващата цифра не винаги означава, че дадена страна е пред своите конкуренти - класациите се променят, когато всички икономики се движат заедно.

И така, кои европейски страни се очаква да водят по БВП на глава от населението до 2030 г.?

Euronews Business проучи прогнозите на МВФ за световните икономически перспективи за 2025 и 2030 г., обхващащи както номиналния БВП на глава от населението, така и паритета на покупателната способност (ППС), който коригира ценовите разлики между държавите.

Ирландия изпреварва Люксембург на върха

Сред 41 европейски държави, включително членки на ЕС, страни кандидатки, членове на ЕАСТ и Обединеното кралство, се очаква Ирландия да оглави таблицата по БВП на глава от населението и паритет на покупателната способност (ППС) до 2030 г., измествайки Люксембург, който е лидер през 2025 г.

Водещото място обаме идва с едно важно предупреждение. Добре известно е, че БВП на Ирландия е изкривен от прекомерното присъствие на мултинационални корпорации, а Алън Барет, директор на Института за икономически и социални изследвания, твърди, че брутният национален доход (БНД) е много по-добър показател за действителното икономическо производство на страната.

Според данните на Световната банка за БНД за 2024 г. Ирландия изобщо няма да фигурира в челната четворка.

Прогнозите са Норвегия, Швейцария и Дания да допълнят челната петица, като позициите им ще останат стабилни между 2025 и 2030 г.

От петте най-големи икономики в Европа, Германия е на най-високо място - 12-то, следвана от Франция (15-то) и Обединеното кралство (16-то). Италия е на 18-то място, а Испания е на най-ниско място - 22-ро.

Източник: БГНЕС

Гърция се срива и България ще я задмине

Последните 9 позиции са доминирани от страните кандидатки за ЕС, като Украйна, Косово и Молдова са в дъното на таблицата. Турция е изключението сред тях, като се очаква да се класира на 29-то място през 2030 г. - над 3 пълноправни членове на ЕС - България, Латвия и Гърция.

Очаква се 15 държави да запазят позициите си между 2025 и 2030 г.

Гърция отчита най-рязък спад, падайки от 29-то на 32-ро място, докато Кипър отбелязва най-голям ръст, изкачвайки се от 16-то на 13-то място. Заради икономическите сътресения, които очакват Гърция, прогнозите сочат, че България ще я изпревари с 2 места. По-богати от нас на Балканите се очаква да са само Хърватия и Румъния.

Не се очаква никоя друга държава да се измести с повече от 3 места.

Разликата между номиналните класации и тези по ППС говори сама за себе си. Малта, Румъния, Полша и Турция се класират значително по-високо по ППС, отколкото в номинално евро, което предполага, че реалната им покупателна способност надхвърля това, което показват суровите данни.

Обратното е вярно за Естония, Обединеното кралство, Исландия и Латвия, където класациите по ППС изостават значително от номиналните им позиции.

Разликите са осезаеми

В горната част на таблицата разликите са осезаеми. Ирландия и Люксембург са с известно отклонение, с прогнозиран БВП на глава от населението съответно от 182 000 долара (приблизително 168 000 евро) и 167 000 долара (приблизително 154 000 евро) в международни долари.

Следват Норвегия и Швейцария, като се очаква и двете да надхвърлят 115 000 долара (приблизително 106 000 евро) до 2030 г.

Ако изключим Ирландия и Люксембург, разликите в ЕС остават поразителни. Дания е начело в останалите със 100 000 долара (приблизително 92 000 евро), почти двойно повече от гръцките 54 000 долара (приблизително 50 000 евро) - най-ниската стойност сред членовете на ЕС. България е малко над ЕС дъното с 56 000 евро.

Сред големите икономики Германия има най-висока покупателна способност от 86 000 долара (приблизително 79 000 евро), а Испания е най-слаба с 66 000 долара (приблизително 61 000 евро) - разлика от приблизително 31%.