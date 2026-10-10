Цветлин Йовчев: Черно море вече е Ормузкият проток, Русия стои зад атаката

Черно море вече е Ормузкият пролив, зад атаката с дронове над търговските кораби стои Русия. Това каза по БТВ Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър, както и ескперт по антидрон системи: “Ситуационната логика като цяло, каквито и анализи да правим и каквито и методи да използваме, показва, че автор на тази атака е Русия. Категорични доказателства за това към момента няма. Твърде вероятно е дори след всички проверки и разследвания да не бъдат открити такива доказателства“, заяви Йовчев.По-сложни експертизи биха могли да установят наличието на взривни или запалителни вещества, да определят състава и произхода им и така да насочат разследването към определена хипотеза. Но е възможно да не бъдат открити категорични доказателства: “При удара е възможно части от дрона да са паднали във водата, други да са били унищожени от взрива, а трети да са изгорели при последвалия пожар.

Доказателства могат да се намерят

Така че е напълно възможно, както твърдят и служителите на Министерството на отбраната, в момента да няма никакви останки или други преки доказателства. Това е подход на Русия от много време. През последните няколко години, може би още от 2024 г., тези хибридни атаки нарастват в пъти. Те се провеждат по такъв начин, че да не остават ясни доказателства и да се дава възможност на Москва винаги да отрича“.

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Според него има разузнавателни системи, които биха могли да покажат откъде е излетял дрон. Инцидентът не трябва да се разглежда изолирано, подчерта Йовчев и припомни случаят на летището в Лайпциг, където първоначално нямаше доказателства, а после бяха открити.

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„Ормузкият проток е свързан със сериозни рискове, но там трафикът продължава. Подобна е ситуацията и в Черно море. От тази гледна точка заплахата за нас е изключително сериозна. Затова трябваше да има реакция — не само привикване на посланика, но вероятно и връчване на нота. Трябваше да се проведат и неофициални консултации със страните членки на НАТО относно официално искане за консултации по член 4 от Северноатлантическия договор“, допълни той.

България трябваше да бъде по-категорична

„Първото нещо, което трябваше да се направи, е руският посланик да бъде извикан за обяснение. Имаме достатъчно сериозни основания да смятаме, че атаката идва оттам, това не се е случило основно по вътрешнополитически причини. И външнополитически, но в момента предимно вътрешнополитически — за да не подразнят онези слоеве от населението, които по един или друг начин симпатизират на Путин, и да не ги загубят като избиратели. В момента предстоят президентски избори. Това е едната причина. Вероятно до изборите ще се придържат към тази позиция. Това е изключително слаба позиция, защото представя страната ни като изключително слаба в политически и дипломатически аспект“, коментира Цветлин Йовчев.

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Икономическа заплаха и опасност от рецесия

“Когато беше обявено, че няма заплаха, можехме да кажем, че към момента няма пряка военна заплаха за България. Икономическата заплаха за страната ни обаче е изключително сериозна, а в момента тя не се коментира. Застраховките в Черно море вече са поскъпнали с 10–15%, което означава увеличение на цената на вноса с 10–15%. През черноморските пристанища ще преминава над 40% от вноса за България“, посочи още той.

„Това повишение на цените може да доведе до инфлация от 4% на този етап, както и до спад от половин процент в брутния вътрешен продукт“, смята бившият вътрешен министър.

„Ако обаче ситуацията ескалира и цялото корабоплаване бъде преустановено, което не е невъзможно, тогава вече няма да говорим само за това, че „Нефтохим“ няма да може да бъде снабдяван със суровини. Икономическите загуби ще бъдат драстични. Става въпрос за 200 милиона от износа и 300 милиона от вноса. Това означава, че очакваният икономически растеж от 2,5–2,7% може да спадне до нула, а дори е възможно да изпаднем в рецесия“, коментира той.

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Готови ли сме да се защитим

“Към момента нямаме необходимите способности да се защитаваме. Положителното е, че вече сме поръчали три радара с триизмерно покритие (3D радари), които имат изключително важно значение за изграждането на единна национална система за противовъздушна отбрана. Но те ще пристигнат, мисля, през 2029 г. В момента имаме два радара, ако не се лъжа. Те не са от новите радари на Thales, които ще осигурят цялостна картина на въздушната обстановка", посочи експерът.

"Положително е също, че сме поръчали една система за противовъздушна отбрана IRIS-T. Преди няколко дни правителството се възползва от възможността да поръча още четири такива системи. Първата ще пристигне през 2027 г. Следващите ще бъдат доставени до 2032 г. Това е много добра основа. Обхватът на тези системи е около 40 км. Виждате, че с пет системи не можем да покрием цялата територия на страната. Трябва да отбележим и че това са изключително ефективни системи срещу самолети, големи дронове и крилати ракети, както и срещу определени балистични ракети със среден обсег, но не и срещу тежки ракети с голям обсег", обясни Йовчев.

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