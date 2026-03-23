23 март 2026, 20:10 часа 355 прочитания 0 коментара
Експерт: Брюкселските чиновници най-накрая осъзнаха, че отказът от ядрената енергия е стратегическа грешка

Едва сега брюкселските чиновници достигнаха до това, че трябва да се инвестира дългосрочно и в стабилни източници на енергия. Те разбраха, че нашето общество не може да съществува без електроенергия. Погледнете какво се случва в Украйна, в Куба и в редица други държави, където електричеството прекъсва - там не може да се развива съвременна индустрия. Необходимо е да има стабилен и надежден източник на електроенергия. Това заяви в „Денят на живо” по Nova News енергийният експерт проф. Янко Янев, коментирайки думите на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че отказът от ядрената енергия е бил „стратегическа грешка”.

Още: Производството на енергия от АЕЦ в ЕС нараства

По думите му Брюксел преиграл с акцентирането върху въглеродното замърсяване. „От моя гледна точка то не е напълно доказано. Въпреки че е очевидно, че изхвърлянето на големи количества въглероден диоксид в атмосферата вероятно повишава температурите, в геоложката история на Земята е имало и вулканична активност, която е отделяла огромни количества газове, и планетата е продължила да съществува”, изтъкна той.

Още: МААЕ прие резолюция за енергийната сигурност на Украйна, САЩ гласуваха против с Русия и Китай

На въпрос за колко време може да се възстанови ядрената енергетика, така че Европа да бъде независима, проф. Янев беше категоричен: ”Отговорността трябва да се поеме от тези, които са допуснали геостратегическите грешки, от които Европа в момента страда. За да се възстанови секторът - преди всичко трябва да се реши общата енергийна политика на ЕС, която да включва сериозно участие на ядрената енергетика. Трябва да се даде свобода на държавите, които имат възможност да я развиват, защото ядрената енергетика не е като слънчев панел - не можеш просто да го монтираш и да заработи”, обясни експертът.

Още: Русия и ядрената енергетика: Как се изнася влияние в света

Според него едно от основните неща, което било нарушено, е загубата на голяма част от експертизата на Европа. „Започнаха да се затварят атомни електроцентрали - Германия, например, затвори едни от най-добрите си реактори. А сега? Сега Берлин ще трябва да преосмисли отношението си към ядрената енергетика. Това вече е записано в политическите платформи на много партии в Европа. Политиците трябва да убедят обществото, че при съставяне на правителства ще подкрепят устойчиво атомната енергетика, защото иначе няма да се справим само с възобновяеми източници”, смята енергийният експерт.

По отношение на това каква цена ще плати България за закриването на ядрени мощности той даде пример с АЕЦ „Козлодуй”. „Ние вече платихме тази цена. Бяха инвестирани над 300 милиона долара в модернизацията на трети и четвърти блок. Те можеха да работят и днес, както това правят други подобни съоръжения на други места. Но тогавашните политици не вярваха на собствените си учени и по-скоро следваха външен натиск”, подчерта проф. Янев.

Още: Нова страница: Гърция се обръща към ядрената енергетика

По думите му това довело до отслабване на нашата енергийна сигурност. „В момента сме силно зависими от ограничени мощности и от техническото състояние на съществуващото оборудване. Освен това не можем лесно да се обръщаме към първоначалните доставчици на технологията. Трябва да се признае, че България, както и Унгария, Чехия и Словакия, използва руска ядрена технология, която се е доказала като надеждна. В продължение на десетилетия тези реактори работят без сериозни проблеми и изиграха ключова роля за енергийната стабилност на страната в периода на преход”, припомни професорът.

Елин Димитров Отговорен редактор
Европейски съюз ядрена енергетика Брюксел Урсула фон дер Лайен ядрена енергия
