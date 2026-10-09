Как малките общини в Европа превръщат енергийните цели в изпълними инвестиции

Финална конференция на LOCAL GoGREEN, Берлин, 9 септември 2026 г.

Малките общини в Европа имат значителен потенциал да бъдат активни участници в чистия енергиен преход. С целенасочени действия и добро планиране те могат да използват по-пълноценно местните си ресурси, да подобряват качеството на живот и привлекателността на своите региони, като същевременно допринасят за постигането на европейските енергийни и климатични цели.

Но как една малка община, често с ограничени финансови и административни ресурси, може да превърне тези възможности в изпълними инвестиции?

Практически отговор на този въпрос дадоха шест пилотни общини от България, Словения, Хърватия, Италия, Испания и Германия в рамките на проект LOCAL GoGREEN, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз.

Тригодишното сътрудничество предостави възможност за обмен на опит, оценка на местния потенциал и най-важното – превръщане на стратегически цели и местни идеи в конкретни инвестиционни проекти.

На 9 септември 2026 г., по време на финалната конференция на проекта в Берлин, партньорите представиха постигнатите резултати и очертаха следващото предизвикателство: как проектите да се превърнат в реални инвестиции с видими ползи за местните общности?

ОТ ЕВРОПЕЙСКА ЦЕЛ ДО МЕСТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Малките общини разполагат с разнообразни възможности за устойчиво развитие – от обновяване на сгради и производство на енергия от възобновяеми източници до устойчива мобилност, ефективно използване на земята и енергия от отпадъци. Предизвикателството е как този потенциал да бъде разпознат, оценен и превърнат в технически обосновани и реалистични инвестиционни проекти.

Именно тук подходът на LOCAL GoGREEN доказа своята практическа стойност. Проектът прилага последователен модел, който подпомага общините да преминат стъпка по стъпка от стратегическото планиране към подготовката на конкретни инвестиции.

Процесът започва с разработването на пътна карта за чист енергиен преход и план за действие, преминава през идентифициране и приоритизиране на потенциални инвестиции и достига до изготвянето на прединвестиционни проучвания за най-перспективните проекти.

Така общините не само определят какво искат да постигнат, но изясняват как могат да го направят – с какви технически решения, необходими ресурси, очаквани резултати и следващи стъпки.

Илюстрация 2: Визуализация на модела LOCAL GoGreen

ДРЯНОВО – ОТ МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ КЪМ ТРИ КОНКРЕТНИ ИНВЕСТИЦИИ

Един от примерите за практическото приложение на този модел е община Дряново – българската пилотна община по LOCAL GoGREEN.

С експертната подкрепа на АБЕРОН ООД общината разработи прединвестиционни проучвания за три приоритетни проекта:

Устойчива мобилност и туризъм – благоустрояване на вело- и пешеходен маршрут от град Дряново до Дряновския манастир, включително въвеждане на система за споделено ползване на електрически велосипеди;

– благоустрояване на вело- и пешеходен маршрут от град Дряново до Дряновския манастир, включително въвеждане на система за споделено ползване на електрически велосипеди; Енергийна ефективност на жилищните сгради – обновяване на шест многофамилни жилищни блока в ж.к. „Априлци“ с потенциал за значително намаляване на енергопотреблението и подобряване на комфорта на обитателите;

– обновяване на шест многофамилни жилищни блока в ж.к. „Априлци“ с потенциал за значително намаляване на енергопотреблението и подобряване на комфорта на обитателите; Възобновяема енергия и развитие на енергийна общност – изграждане на фотоволтаични системи със съхранение на енергия в две общински сгради и създаване на енергийна общност в Дряново.

Особено перспективна е инициативата за създаване на енергийна общност. В условията на все още ограничен практически опит в България разработването на подобен модел е важна стъпка към по-активно участие на местните власти и гражданите в производството, съхранението и споделянето на възобновяема енергия.

Примерът на Дряново показва, че малките общини не се нуждаят непременно от голям първоначален бюджет, за да поставят основите на значими инвестиции. Ключът е в ясната визия, добрата оценка на местния потенциал и последователната подготовка на обосновани проекти, които могат да привлекат финансиране и да донесат реални ползи за местната общност.

Илюстрации 3–5: Концептуална визуализация на трите проекта на община Дряново, за които са разработени прединвестиционни проучвания в рамките на LOCAL GoGREEN

КАКВО МОГАТ ДА НАУЧАТ ДРУГИТЕ ОБЩИНИ ОТ LOCAL GоGREEN?

Тригодишният опит на шестте пилотни общини очерта няколко важни принципа, които могат да бъдат приложени далеч отвъд рамките на проекта.

Малката община не означава малък потенциал. Всяка община разполага със специфични местни ресурси и възможности. Важното е те да бъдат добре оценени и насочени към инвестиции, които отговарят на реалните потребности и носят най-голяма полза за местната общност.

Добрата идея има нужда от местен двигател. Мотивираните общински експерти и ръководители играят ключова роля за придвижването на проектите напред. Подкрепата от външни специалисти, практически инструменти и обмен на опит с други общини може значително да повиши ефективността на местната администрация.

Подготвените проекти отварят възможности за финансиране. Общините, които поддържат актуален списък с приоритетни инвестиции и постепенно разработват необходимата проектна документация, са по-добре подготвени да се възползват от подходящи финансови програми.

Големите инвестиции могат да започнат с малки стъпки. Не всеки проект трябва да бъде реализиран наведнъж. Разделянето на инвестициите на логически свързани етапи или подобекти осигурява повече гъвкавост и позволява постепенно изпълнение според наличните ресурси.

Енергийният преход е местен процес, който изисква участие. Гражданите, бизнесът, местните организации и медиите имат важна роля още при определянето на приоритетите и разработването на проектите. Тяхното участие помага бъдещите инвестиции да отговарят на реалните потребности и да получат по-широка обществена подкрепа.

Основният урок от LOCAL GoGREEN е, че успешният енергиен преход не започва непременно с наличието на финансиране, а с ясни приоритети, последователна подготовка и готовност за действие.

БЕРЛИН – ФИНАЛ НА ПРОЕКТА, НАЧАЛО ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Финалната конференция в Берлин отбеляза края на тригодишната работа по LOCAL GoGREEN, но и началото на следващия важен етап – преминаването от подготвени проекти към тяхното финансиране и реализация.

Това се случва в момент, когато европейската енергийна политика поставя все по-силен акцент върху достъпната чиста енергия, енергийната ефективност и участието на гражданите и местните общности. Планът за действие за достъпна енергия (Affordable Energy Action Plan) насърчава намаляването на енергийните разходи и ускоряването на инвестициите в чиста енергия, а Пакетът за енергията за гражданите (Citizens Energy Package) поставя акцент върху възможностите гражданите и местните общности да участват активно в производството и споделянето на възобновяема енергия.

В този контекст опитът на LOCAL GoGREEN показва, че малките общини могат да бъдат не просто изпълнители на европейските политики, а активни участници в тяхното практическо приложение.

Истинският успех на чистия енергиен преход се измерва не само в разработените стратегии и подготвените проекти, а в инвестициите, които подобряват живота на хората и създават нови възможности за развитие на местните общности.

Проект LOCAL GoGREEN се финансира по програма LIFE на Европейския съюз. Български партньор по проекта е АБЕРОН ООД, а община Дряново участва като пилотна община.