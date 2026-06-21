Кабинетът "Радев":

Лидерът на ПБ в парламента: "Е, няма как да няма" резки неща в новия бюджет

21 юни 2026, 17:55 часа 333 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Лидерът на ПБ в парламента: "Е, няма как да няма" резки неща в новия бюджет

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов приписа изцяло на управляващите одобрените от Европейската комисия близо 1 милиард евро за страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост, обявени от вицепремиера Атанас Пеканов преди два дни. "1 милиард е следствие на работата, която водихме в последните 40-50 дни", каза Витанов пред Нова ТВ. Свързани са със Закона за водите, Закона за противодействие на корупцията, за промените в Българския енергиен холдинг, обясни той.

Според него законът за противодействие на корупцията "не е най-ефективният закон" - Витанов има някои резерви, но признава, че 1 милиард евро са важни средства, от които имаме нужда.

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Бюджетът: Ще има ли промяна в имотните данъци?

До края на месеца трябва да бъде подготвен проектобюджет за 2026 г., а през юли да има обсъждане, каза Петър Витанов.

Попитан дали ще има "резки неща" в законопроекта, той отвърна: "Е, няма как да няма".

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"Не работим под диктата на страха от улицата (от протести - бел. ред.), но работим в името на това нито един работник, служител, пенсионер да не бъде ощетен. Това не е заради страх от улицата, а защото трябва да гарантираме достойнство", аргументира се той.

Лидерът на ПБ в Народното събрание смята, че в последните години е имало "разхищение и огромни кражби". "Ние сме в постоянни дългове, имаме много скрити фактури. Времето, което ни отне, да извадим всичко от чекмеджето, ни дава основание да вярваме, че всичко е много по-трагично. Картината е доста драматична, тя няма как да се финансира с нещо друго освен с дълг, защото фискалният резерв отдавна е ошушкан. Ще се отрежат всички тези автоматизми, довели до тази спирала с огромния дълг", заяви Витанов.

Снимка: БГНЕС

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Попитан дали е вярно, че се обсъждат нови данъци върху имотите - всеки втори имот да се облага повече от първия, всеки трети - повече от втория - той каза: "Аз, персонално, не съм в Комисия по бюджет и финанси, не съм го дискутирал, мога да говоря в лично качество. Има логика в такова нещо, има го на много места в Европа (...) Но не знам дали това е достоверно и дали ще се стигне до него".

Санкциите срещу Русия: Радев не е "новият Орбан"

Относно противопоставянето на българското правителство на новите санкции на ЕС срещу Русия - пакет №21 - Витанов увери, че "нито министър-председателят, нито новото правителство се опитват да се изявяват като „новия Орбан“", имайки предвид доскорошния унгарски премиер Виктор Орбан, който редовно налагаше вето по решения на ЕС в подкрепа на Украйна и ощетяващи Русия.

"Голяма част от резервите винаги остават скрити от широката аудитория, множество държави изказват резерви срещу потенциално санкционирано лице. Не е от страх, просто е свързано с българския национален интерес, ако щете – с цената на горивата. Ние нямаме основание да преосмисляме и преразглеждаме нашите стратегически партньорства нито с други държави, нито със съюзи", каза Витанов.

Припомняме, че премиерът Румен Радев се обяви срещу наказателните мерки, за които надеждата на ЕС е да се приемат до края на юли, заради включването в тях не само на руския патриарх Кирил, но и на съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов: Защо Румен Радев не пуска санкции срещу оттеглилия се шеф на "Лукойл", държащ 3% от акциите с право на глас?

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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